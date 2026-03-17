Επενδύει στο wealth management η Eurobank, το ενδιαφέρον θεσμικών πελατών, οι κινήσεις και τα νέα σχέδια

Σημαντική έμφαση στον τομέα του wealth management δίνει η Eurobank και στα άμεσα πλάνα της είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της.

Ο διευθυντής του τμήματος Wealth Mgt Institutional Clients της Eurobank, Μενέλαος Πουλλής, στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», αναφέρεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται σε θεσμικούς πελάτες. Πρώτη υπηρεσία που παρέχεται είναι η εκτέλεση εντολών και θεματοφυλακής, όπου ο πελάτης υποδεικνύει τι θέλει να αγοράσει ή να πωλήσει. Δεύτερη είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου κτίζεται μαζί με τον πελάτη ανάλογα με το προφίλ του, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και δίνονται συμβουλές για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει.

Τρίτη υπηρεσία είναι η διακριτική διαχείριση «όπου ο πελάτης μας δίνει ένα πλαίσιο στο οποίο έχουμε δικαίωμα να κινηθούμε και λαμβάνουμε εμείς τις αποφάσεις».

Ενδιαφέρον πελατών

Στο πλαίσιο του podast, αναφέρεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους θεσμικούς πελάτες, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Για τον δημόσιο τομέα, εξήγησε ότι η τάση αυτή ξεκίνησε κατά την περίοδο των αρνητικών επιτοκίων όπου οι δημόσιοι φορείς έψαχναν εναλλακτικές λύσεις, πέραν των παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων, για τη διαχείριση ρευστότητας του προϋπολογισμού τους.

Όσον αφορά το ύψος επενδυτικών κεφαλαίων και χορηγήσεων πελατών στις υπηρεσίες του wealth management, σημείωσε, το πελατολόγιο είναι €4,7 δισ. ιδιώτες πελάτες και €4,6 δισ. θεσμικοί πελάτες.

Κληθείς να απαντήσει τι είναι αυτό που αναζητούν οι επενδυτές, σημείωσε ότι αυτό που επιδιώκουν είναι την άμεση λύση και την αμεσότητα στις αγορές.

Μελλοντικά πλάνα

Αναφερόμενος στα μελλοντικά πλάνα της τράπεζας, σημειώνει ότι είναι στο DNA μιας τράπεζας να εξελίσσεται και να διαφοροποιεί τις εργασίες της, τονίζοντας ότι άμεσος στόχος της τράπεζας είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της.

Ήδη ως πρώτο βήμα, σημείωσε, προσφέρεται η πλατφόρμα wealth management όπου οι πελάτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο το χαρτοφυλάκιό τους, να υποβάλλουν επενδυτικές εντολές, να εκδίδουν reports & statements. Η πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρεται σύντομα και σε mobile application.

«Στο τομέα του Wealth Management ο όμιλος Eurobank, έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες (όπως την JPMorgan Asset Management & Eurizon Capital SGR) για την ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε», ανέφερε.

Η Eurobank, σε συνεργασία με Fairfax Digital Services, EY & Microsoft, έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη προηγμένων AI λύσεων (Agentic AI) που θα ενσωματωθούν στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, με την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών εταιρειών στον όμιλο, ανέφερε, η τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος πάροχος Bancassurance στην Κύπρο.

Στροφή στα πολυεπιχειρησιακά ταμεία

Σύμφωνα με τον κ. Πουλλή, μετά τη σταδιακή μείωση του αριθμού των ταμείων προνοίας τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται μια στροφή προς τα πολυεπιχειρησιακά ταμεία που είναι πιο ευέλικτα.

«H Eurobank αφουγκράστηκε αυτήν την ανάγκη που υπήρχε στην αγορά», σημείωσε και τον Δεκέμβριο του 2025 ανέλαβε τον ρόλο του κύριου εργοδότη στο πολυεπιχειρησιακό ταμείο προνοίας MAP. «Μέσα από την τεχνογνωσία μας στη διαχείριση κεφαλαίων, θα δώσουμε τη δική μας έμφαση σε αυτό το ταμείο, θα βοηθήσουμε να έχει ένα πιο θεσμικό χαρακτήρα, να καλλιεργήσουμε σε πιο μεγάλο βάθος την υφιστάμενη εταιρική διακυβέρνηση που έχει το ταμείο για προστασία των μελών του», σημείωσε, με ιδιαίτερη εστίαση στην καλυτέρευση της ποιότητας.

Επίσης, η τράπεζα σχεδιάζει ένα δίκτυο γραφείων αντιπροσωπείας (Representative offices) σε νέες αγορές όπως της Ινδίας, του Ισραήλ και των ΗΑΕ και στα πλάνα της είναι και η επέκταση σε νέες αγορές.