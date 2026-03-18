Οι CEOs στην Κύπρο προβληματίζονται για τον ρυθμό του επιχειρηματικού μετασχηματισμού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφονται στην 15η Ετήσια Έρευνα της PwC για τους CEOs, στην οποία συμμετείχαν φέτος 77 επιχειρηματικοί ηγέτες από την Κύπρο. Η έρευνα αναδεικνύει κάθε χρόνο τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον που επηράζεται από πολλούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν οι μισοί CEOs στην Κύπρο (43%) δηλώνουν ανήσυχοι για το κατά πόσο ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός των οργανισμών τους προχωρά με την απαιτούμενη ταχύτητα, ώστε να ανταποκρίνεται στην κλίμακα και στον ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται και από τους CEOs στην Ευρωζώνη και παγκοσμίως, οι οποίοι συμμερίζονται τον προβληματισμό για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις μετασχηματίζονται αρκετά γρήγορα, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές πραγματικότητες.

Η φετινή Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs δείχνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίτευξη απτών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 29% των CEOs δηλώνει ότι έχει καταγράψει αύξηση εσόδων από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 26% αναφέρει μείωση κόστους. Παρ’ όλα αυτά, περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματικούς ηγέτες σημειώνουν ότι δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει μετρήσιμο οικονομικό αντίκτυπο.

Στην Ευρωζώνη, τα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλότερα, με μόλις το 13% των CEOs να δηλώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συμβάλει στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους και το 21% να αναφέρει μειώσεις στο κόστος.

Η εικόνα στην Κύπρο

Στην Κύπρο, το 22% των CEOs δηλώνει ότι έχει ήδη διαπιστώσει αύξηση των εσόδων από πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ ισόποσο ποσοστό (22%) αναφέρει μείωση του κόστους.

Ωστόσο, η πλειονότητα των επιχειρηματικών ηγετών εξακολουθεί να μην βλέπει ακόμη ουσιαστική οικονομική επίδραση. Συγκεκριμένα, το 69% δηλώνει ότι δεν έχει παρατηρήσει σημαντική μεταβολή στα έσοδα, ενώ το 60% αναφέρει μικρό ή μηδενικό αντίκτυπο στο κόστος.

Η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει ότι, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τις επιχειρήσεις, η αποτελεσματική αξιοποίησή της απαιτεί περισσότερο από την απλή υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Τα θεμέλια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περισσότεροι από τους μισούς CEOs στην Κύπρο (55%) δηλώνουν ότι η κουλτούρα του οργανισμού τους είναι έτοιμη να υποστηρίξει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά τόσο του μέσου όρου της Ευρωζώνης (64%) όσο και του Παγκόσμιου δείκτη (69%. Επιπρόσθετα, ένα ακόμη 55% των επιχειρηματικών ηγετών υποστηρίζει ότι το τεχνολογικό περιβάλλον επιτρέπει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικές προκλήσεις: το 42% των CEOs εκτιμά ότι το υφιστάμενο επίπεδο επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν επαρκεί για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους, ενώ το 45% θεωρεί ότι η επιχείρησή τους δεν είναι σε θέση να προσελκύσει υψηλής ποιότητας ταλέντων με εξειδίκευση στην τεχνολογία και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιπτώσεις στην απασχόληση από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τον αντίκτυπο της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα επίπεδα απασχόλησης τα επόμενα τρία χρόνια, το 32% των CEOs στην Κύπρο εκτιμά ότι οι τα χαμηλόβαθμα στελέχη θα επηρεαστούν. Αντίθετα, οι πιο υψηλόβαθμες θέσεις εμφανίζονται περισσότερο προστατευμένες από τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, με το 62% των CEOs στην Κύπρο, να αναμένει μικρή ή καμία μεταβολή, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της ηγεσίας, της κρίσης και της στρατηγικής λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το 55% των CEOs στην Κύπρο θεωρεί ότι τα μεσαία στελέχη δεν θα επηρεαστούν ουσιαστικά. Σε σύγκριση, το 49% των CEOs στην Ευρωζώνη και το 56% Παγκοσμίως αναμένουν μείωση των χαμηλόβαθμων στελεχών, υποδηλώνοντας έναν υψηλότερο αναμενόμενο αντίκτυπο σε αυτό το επίπεδο απασχόλησης σε σχέση με την Κύπρο.

Από την τεχνολογία στην στρατηγική

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρηματικές λειτουργίες προϋποθέτει σαφή στρατηγική κατεύθυνση, προσεκτικό σχεδιασμό και επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν πρόκειται μόνο για την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας, αλλά για την ευθυγράμμισή της με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων μέσα στους οργανισμούς.

Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, επενδύοντας τόσο στην τεχνολογία όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του μέλλοντος.