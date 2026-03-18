Μικρή αύξηση 0,6% στις τιμές υλικών οικοδομής

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στις 119,28 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,60%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,27%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,64%) και στα ορυκτά (0,94%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-0,45%) και στα προϊόντα ορυκτών (-0,08%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,84% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.