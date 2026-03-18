Έντονο ενδιαφέρον μεγάλων funds για την Τράπεζα Κύπρου

Έντονο ενδιαφέρον επέδειξαν μεγάλα funds για την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο χθεσινών επαφών της τράπεζας στο Morgan Stanley European Financial Conference στο Λονδίνο. Ανάμεσα τους ονόματα όπως Wellington, Allied Bernstein, Fidelity, Τ Rowe Price που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια κεφαλαίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, συνολικά έγιναν συναντήσεις με 30 επενδυτικά ταμεία (από Ευρώπη αλλά και Αμερική) σε 1 ημέρα.

«Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε τόσο έντονο ενδιαφέρον από τόσο μεγάλα funds για την Τράπεζα με 5-6 funds σε κάθε συνάντηση», σημειώνει η τράπεζα

Η συζήτηση με τα funds επικεντρώθηκε στο επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Οι επενδυτές ήταν πολύ θετικοί για την σημερινή επίδοση της Τράπεζας και σημείωσαν ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά turnaround στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο και την βλέπουν σαν μια από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη.

Οι στόχοι για τα μερίσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τράπεζα κρίνονται πολύ ελκυστικά και σημαντικά ψηλότερα από τους στόχους άλλων τραπεζών της περιοχής.

Παράλληλα, δεν υποβλήθηκαν σχεδόν καθόλου ερωτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι επενδυτές βλέπουν ότι πλέον η αυξημένη αβεβαιότητα στα γεωπολιτικά είναι η νέα κανονικότητα αλλά θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και μπορούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα