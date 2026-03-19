Χαμηλότερη του μέσου όρου ΕΕ η αύξηση μισθών στην Κύπρο

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ, είναι η αύξηση του μισθολογικού κόστους στην Κύπρο, όπως καταδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ωριαίο κόστος μισθοδοσίας για ολόκληρη την οικονομία καταγράφηκαν στη Σλοβενία(+19,1%), τη Βουλγαρία (+13,8%) και την Κροατία (+10,5%).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+1,1%), την Ιταλία (+2,3%), τη Δανία (+2,5%), τη Φινλανδία (+2,6%), τη Γερμανία και την Κύπρο (+2,7% η καθεμία), ενώ η Μάλτα κατέγραψε μείωση (-3,9%).

Ο μέσος όρος αύξησης των μισθών στην ΕΕ είναι 3,4%.