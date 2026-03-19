ΥΠΟΙΚ: Εφικτή η απορρόφηση €1,02 δισ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια για πλήρη απορρόφηση του ποσού €1,02 δισεκατομμυρίου που δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), παρά τις προκλήσεις που υφίστανται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Με αφορμή την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι μέχρι το Δεκέμβριο 2025, η Συντονιστική Αρχή υπέβαλε αιτήματα πληρωμής για εκταμίευση, από τον ΜΑΑ, για επτά από τις συνολικά εννέα δόσεις χορηγίας για συνολικό ποσό ύψους €673 εκατ. «gross» (66% της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης). Απομένουν δύο δόσεις χορηγίας για ποσό €347εκατ. «gross», οι οποίες θα υποβληθούν μέσα στο 2026, όπως προέβλεπε και το αρχικό χρονοδιάγραμμα του 2021.

«Μέχρι σήμερα, έχει εισπραχθεί από τον ΜΑΑ συνολικό ποσό €589,5 εκατ., που αφορά στο καθαρό («net») ποσό δόσεων που εκταμιεύθηκαν συν τις προκαταβολές που δόθηκαν (οι οποίες αποσβένονται/ συμψηφίζονται στην συνέχεια με τις πληρωμές των δόσεων). Στόχος και προσπάθειά μας είναι η πλήρης απορρόφηση του €1,02 δισεκ. που δικαιούται η Κύπρος σε χορηγία μέχρι τέλος του 2026», προστίθεται.

Σε ότι αφορά την υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για κίνδυνο μη έγκαιρης υλοποίησης του Σχεδίου, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης σημειώνει ότι η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησής του, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, όπως έπραξαν και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, διασφαλίζει, υπό προϋποθέσεις την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων από τον ΜΑΑ.

«Το σύνολο του προϋπολογισμού ύψους €1,02 δισεκ. σε χορηγία έχει δεσμευτεί, είτε με υπογραφή δημοσίων συμβάσεων, είτε με συμβάσεις με Δικαιούχους Σχεδίων Χορηγιών. Μεγάλος αριθμός επενδυτικών έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται μέχρι τα μέσα του 2026», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά στα μεταρρυθμιστικά μέτρα, σημειώνεται ότι το 95% των σημαντικών μεταρρυθμίσεων έχουν ολοκληρωθεί είτε μέσω της κατάθεσης και ψήφισης των σχετικών νομοθεσιών από τη Βουλή, είτε μέσω Αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας. Οι τελευταίες δύο δόσεις που θα υποβληθούν το 2026 αφορούν σε 85 ορόσημα και στόχους, εκ των οποίων 27 ήδη ολοκληρώθηκαν.

«Με τη δέσμευση, την αποφασιστικότητα, την συνέπεια, και τη μέχρι σήμερα εξαίρετη συνεργασία όλων των θεσμών και των εμπλεκόμενων φορέων στο ΣΑΑ, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, θεωρεί εφικτή την υλοποίηση των στόχων και οροσήμων μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο που είναι η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του ΣΑΑ, νοουμένου ότι θα υιοθετηθούν οι αποφάσεις και θα ψηφιστούν τα σχετικά νομοσχέδια αναφορικά με τις εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις», τονίζεται.