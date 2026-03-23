Έκτακτο πλάνο για την οικονομία ζητά ο ΔΗΣΥ, «να αποφευχθεί ο λαϊκισμός λόγω εκλογών»

Απαιτείται ένα έκτακτο και ολιστικό πλάνο αντιμετώπισης των συνεπειών στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ.

«Μέτρα που θα στηρίζουν τους καταναλωτές, τις ευάλωτες ομάδες, τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τον πρωτογενή τομέα. Η αδράνεια σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι επιλογή. Οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες», σημειωνει.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση και αναλύει κάθε σενάριο, έχοντας ήδη καταθέσει προτάσεις, σημειώνει, και είναι έτοιμος να συμβάλει εποικοδομητικά.

Την ίδια στιγμή, υποστηρίζει, «λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί, τονίζουμε την ανάγκη για διατήρηση δημοσιονομικού περιθωρίου που να εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα».

«Τονίζουμε επίσης την ανάγκη να επιδειχθεί σύνεση και σοβαρότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να παραμεριστούν λαϊκίστικες πολιτικές λόγω εκλογών», καταλήγει.