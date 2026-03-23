ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού 2026: Η Λεμεσός στους ρυθμούς της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης της Κύπρου

Το αγωνιστικό μέρος του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού κορυφώθηκε σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου, με τη Λεμεσό να υποδέχεται χιλιάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις τέσσερις ατομικές διαδρομές της διοργάνωσης, διεκδικώντας μία θέση στο βάθρο.

Η έναρξη δόθηκε με τον ΧΜ Μαραθώνιο Δρόμο, όπου περισσότεροι από 1.000 αθλητές στάθηκαν στη γραμμή εκκίνησης για να αναμετρηθούν με την πρόκληση των 42 χιλιομέτρων, σε μια διαδρομή δίπλα στη θάλασσα.

Την εκκίνηση του αγώνα έδωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, μαζί με την συνδιευθύνουσα σύμβουλο της ΧΜ, κα. Σταύρη Μόρτη. Για πρώτη χρονιά φέτος, η ΧΜ στήριξε τον Μαραθώνιο Λεμεσού ως ονομαστικός χορηγός.

Εκ μέρους της ΧΜ, η κα. Μόρτη ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά, η XM ανέλαβε φέτος για πρώτη φορά το ρόλο του ονομαστικού χορηγού του Μαραθωνίου Λεμεσού, στηρίζοντας έναν θεσμό με ξεχωριστή σημασία για την πόλη μας. Ο Μαραθώνιος αποτελεί μια γιορτή δύναμης, αντοχής και συλλογικότητας, στοιχεία που μας ενώνουν και μας κινητοποιούν. Φέτος, τρέξαμε για έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό: σταθήκαμε δίπλα σε όσους δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη με τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Μαζί αποδείξαμε ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο».

Ο Business Development Director του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, κ. Ανδρέας Σπύρου, τόνισε: «Θεωρώ ότι ο φετινός ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού ήταν ο καλύτερος που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Με προσωπικά ρεκόρ, με ρεκόρ συμμετοχής, με σημαντικότατη διεθνή παρουσία και με χιλιάδες θεατές στη γραμμή εκκίνησης. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από αυτό».

Οι νικητές των τεσσάρων διαδρομών:

Νικητής του ΧΜ Μαραθωνίου στην κατηγορία ανδρών είναι ο Κύπριος Γιώργος Τοφή του Γυμναστικού Συλλόγου «Ευαγόρας» (ΓΣΕ) με χρόνο 02:26:12. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Marcin Cieplak, με χρόνο 02:29:26 και την τρίτη θέση ο Κωνσταντίνος Χριστοφή με 02:36:43.

Νικήτρια του XM Μαραθωνίου στην κατηγορία γυναικών ήταν η Έλια Ιωάννου, με χρόνο 02:51:48, δεύτερη η Stephanie Humphrey με χρόνο 03:04:33 και στην τρίτη θέση η Martyna Hert-Gajewska, με χρόνο 03:08:29.

Στο πλαίσιο του ΧΜ Μαραθωνίου Δρόμου, πραγματοποιήθηκε και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα της ΚΟΕΑΣ, όπου συμμετείχαν αθλητές των έξι γυμναστικών συλλόγων της ομοσπονδίας. Ο κ. Περικλής Μάρκαρης πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζικότητα της συμμετοχής στη διοργάνωση και τόνισε: «Χαίρομαι που είδα χαμόγελα στα πρόσωπα των δρομέων κάθε ηλικίας. Η συμμετοχή από μόνη της έχει μεγάλη αξία, όπως και ο τερματισμός. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την πετυχημένη διοργάνωση, καθώς επίσης τους εθελοντές, τους αθλητές και φυσικά τους νικητές».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα:

Άνδρες

1ος ο Γιώργος Τοφή - 02:26:12

2ος ο Ανδρέας Προδρόμου - 02:37:23

3ος ο Γιώργος Τουμαζής - 02:41:53

*Και οι τρεις νικητές είναι από τον ΓΣΕ

Γυναίκες

1η η Έλια Ιωάννου από τον ΓΣΠ με χρόνο 02:51:48

2η η Σταυρούλα Θρασυβούλου από το ΓΣΟ με χρόνο 03:08:41

3η η Irina Bevzik από τον ΓΣΖ με χρόνο 03:10:15

Στο πλαίσιο του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού, διεξήχθησαν, επίσης, οι διαδρομές Muskita Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21ΚΜ, Πετρολίνα Δρόμος Ενέργειας 10ΚΜ και Axlebolt Ατομικός Δρόμος 5ΚΜ.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Muskita Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21ΚΜ

Ανδρές

1ος o Χρήστος Λαμάρης με χρόνο 01:12:43

2ος o Αρχιμήδης Καβακίδης με χρόνο 01:12:55

3ος o Nick Ovuca με χρόνο 01:14:40

Γυναίκες

1η η Ekaterina Shabalina με χρόνο 01:18:47

2η η Svitlana Korobkina με χρόνο 01:22:13

3η η Weronika Spolska με χρόνο 01:28:08

Πετρολίνα Δρόμος Ενέργειας 10ΚΜ

Άνδρες

1ος ο Aleksei Petrovskii με χρόνο 00:31:46

2ος o Mikhail Bastrakov με χρόνο 00:32:34

3ος o Artur Baigildin με χρόνο 00:34:10

Γυναίκες

1η η Elizaveta Polianskaia με χρόνο 00:37:42

2η η Tamara Meteleva με χρόνο 00:38:27

3η η Jasmin Volz με χρόνο 00:38:33

Axlebolt Ατομικός Δρόμος 5ΚΜ

Άνδρες

1ος ο Ugis Jocis με χρόνο 00:15:41

2ος ο Αλέξανδρος Σκούρτης με χρόνο 00:15:56

3ος ο Ανδρέας Μιχάρα με χρόνο 00:16:04

Γυναίκες

1η η Elza Priedite με χρόνο 00:18:31

2η η Aleksandra Kalistratova με χρόνο 00:18:40

3η η Jasmin Volz με χρόνο 00:18:44

Για ακόμη μία χρονιά, ο ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού επιβεβαίωσε τη θέση του ως η πολυπληθέστερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου, με περισσότερες από 17.000 συμμετοχές και 3.000 δρομείς από 68 χώρες. Οι έξι διαδρομές της διοργάνωσης, σε συνδυασμό με τις παράλληλες δράσεις του Σαββατοκύριακου, ανέδειξαν τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της προσφοράς και της συνεργασίας.