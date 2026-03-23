Αφθώδης πυρετός: Αξιολογεί πληροφορίες για το «κρυφτούλι» των ζώων, λέει η Αστυνομία - Αυξημένες οι περιπολίες στην Πράσινη Γραμμή

«Είμαστε σε διαφορά σημεία που κρίνεται ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε το έργο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών»

Η Αστυνομία βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης και αξιολόγησης των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστούν μαρτυρίες που να υποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει συγκεκριμένη διακίνηση ζώων από συγκεκριμένα υποστατικά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπαστυνόμος Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Ερωτηθείς σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και τις αναφορές σε παράνομη διακίνηση ζώων, ο κ. Κόνσολος σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής αυτά όλα διερευνώνται».

Η Αστυνομία, είπε, «σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διεξαγάγει εξετάσεις και αξιολογεί πληροφορίες».

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, ούτε κάποιο ουσιαστικό εύρημα μέχρι στιγμής και πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες είναι καθημερινές.

Ο κ. Κόνσολος ανέφερε, παράλληλα, ότι η Αστυνομία από την πρώτη μέρα συνδράμει και υποστηρίζει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

«Είμαστε σε διαφορά σημεία που κρίνεται ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε το έργο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κυρίως με το κλείσιμο και των δρόμων και των περιοχών που έχουν υποδειχθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως επίσης έχουμε αυξημένες περιπολίες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αποτροπή τέτοιων φαινομένων», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κόνσολος είπε ότι υπάρχουν αυξημένες και πιο εντατικές περιπολίες, κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

