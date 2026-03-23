Σε κίνδυνο φτώχειας 167 χιλιάδες άτομα - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα νέας έρευνας

Το 17,1% του κυπριακού πληθυσμού ή 167 χιλιάδες άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχιας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2025, με έτος αναφοράς εισοδήματος το 2024 που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, 17,1% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Ο δείκτης για το 2025 παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν επίσης 17,1%. Κατά το 2025, ο εν λόγω δείκτης για τις γυναίκες ήταν στο 18,7% ενώ για τους άντρες στο 15,5%, διατηρώντας τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών.

Ο δείκτης κινδύνου φτώχιας, αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 14,6% το 2024, σε 14,9% το 2025), ο δείκτης για το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας παρέμεινε στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το 2024, στο 4,2% και ο δείκτης για τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 2,5% το 2024, σε 2,2% το 2025).

Τα στοιχεία αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ο δείκτης κινδύνου φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2024, στο 17,1%.

Κίνδυνος Φτώχιας (AROP)

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας, κατά το 2025 ανήλθε στο 14,9%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2024 που ήταν στο 14,6%.

Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχιας, το οποίο ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, υπολογίστηκε το 2025 στα €13.240 για νοικοκυριά ενός ατόμου και σε €27.803 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 χρονών, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σχέση με το 2024 όπου τα αντίστοιχα χρηματικά όρια ήταν €12.400 και €26.039.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (ανά άτομο) για το 2025 ήταν €22.067 σε σχέση με €20.667 το 2024.

Κίνδυνος Φτώχιας Πριν και Μετά τις Κοινωνικές Μεταβιβάσεις

Κατά το 2025, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχιας προτού συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών οποιαδήποτε κοινωνικά επιδόματα και συντάξεις (κοινωνικές μεταβιβάσεις), ανερχόταν στο 33,6%. Όταν συμπεριλήφθηκαν οι συντάξεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, τότε το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 21,7%, ενώ όταν στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν και τα κοινωνικά επιδόματα, το ποσοστό μειώθηκε περαιτέρω στο 14,9%.

Επομένως, διαπιστώνεται ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού του κινδύνου φτώχιας. Το 2025, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μείωσαν συνολικά τον εν λόγω δείκτη κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες, (11,9 ποσοστιαίες μονάδες λόγω των συντάξεων και 6,8 λόγω των κοινωνικών επιδομάτων).