Δανειολήπτες: Σημαντική η ανάδειξη εκποιήσεων κύριας κατοικίας στις Βρυξέλλες

Η ανάδειξη του ζητήματος των εκποιήσεων κύριας κατοικίας στις Βρυξέλλες αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.).

Οπως αναφέρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιείται μια σημαντική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των εκποιήσεων κύριας κατοικίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές που ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύματα και τις επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά.

"Το θέμα τέθηκε στο επίκεντρο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας τους. Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, υπογραμμίστηκε η σημασία διαμόρφωσης ενός πιο δίκαιου και κοινωνικά ευαίσθητου πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων", αναφέρει.

Προσθέτει ότι η συζήτηση εστιάζει στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες, καθώς και στο κατά πόσο αυτές συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και παράλληλα, εξετάζεται η ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και η υιοθέτηση πολιτικών που να αποτρέπουν την καταχρηστική εκποίηση περιουσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά, συνεχίζει, έγινε στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση που επηρεάζει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση.

"Ο κ. Χατζηπαντέλας κάλεσε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης, όπως: την ενίσχυση των προγραμμάτων προστασίας πρώτης κατοικίας, την προώθηση βιώσιμων ρυθμίσεων δανείων, και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τις τραπεζικές πρακτικές".

Η ανάδειξη του ζητήματος στις Βρυξέλλες αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, καταλήγει η ανακοίνωση.

