Eurobank: Παράταση στις αιτήσεις για εθελούσια έξοδο μέχρι τις 28 Μαρτίου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου η Eurobank.

Παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου η Eurobank.

Το σχέδιο είναι από τα πιο ελκυστικά που έχουν δοθεί ποτέ καθώς δίνεται έξτρα αποζημίωση 10% στο συνολικό ποσό αποζημίωσης που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ξεπερνώντας τις €100 χιλ. ενώ παρέχονται και έξτρα ωφελήματα.

Η τράπεζα  στοχεύει στην αποχώρηση 300 υπαλλήλων.

Το σχέδιο ισχύει για πρώτη φορά για όλους τους υπαλλήλους, δηλαδή και για τους εργαζομένους της CNP, της πρώην Eurobank Cyprus και της πρώην Ελληνικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σχέδιο είναι η πενταετής υπηρεσία στην τράπεζα ενώ αυτοί που θα το επιλέξουν θα πρέπει να είναι άνω των 35 ετών κατά την έναρξης ισχύος του σχεδίου.

