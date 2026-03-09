Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Eurobank: Σχέδιο εθελούσιας εξόδου, αιτήσεις μέχρι 23 Μαρτίου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 23 Μαρτίου και το  μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στις €200 χιλ. με το ποσό να είναι αφορολόγητο.

Σχέδιο εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε σήμερα προς το προσωπικό της η Eurobank.

Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 23 Μαρτίου και το  μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στις €200 χιλ. με το ποσό να είναι αφορολόγητο, ενώ με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου, υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον παροχές στα 125 άτομα που θα πατήσουν πρώτα το κουμπί της εξόδου.

Στόχος της τράπεζας είναι η αποχώρηση περίπου 300 ατόμων.

Το σχέδιο ισχύει για πρώτη φορά για όλους τους υπαλλήλους, δηλαδή και για τους εργαζομένους της CNP, της πρώην Eurobank Cyprus και της πρώην Ελληνικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σχέδιο είναι η πενταετής υπηρεσία στην τράπεζα ενώ αυτοί που θα το επιλέξουν θα πρέπει να είναι άνω των 35 ετών κατά την έναρξης ισχύος του σχεδίου.

Όσον αφορά το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, θα ληφθούν υπόψην τα έτη υπηρεσίας, ο ετήσιος μικτός μισθός, ο συντελεστής ηλικίας και τα έτη υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025,  η διοίκηση της τράπεζας προανήγγειλε την ανακοίνωση σχεδίου εθελούσιας εξόδου. Όπως επισημάνθηκε, τα σχέδια εξόδου αποτελούν συνήθη πρακτική σε περιόδους μεγάλης οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ενίοτε ζητούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

