Ευρωζώνη: Επιταχύνονται οι μισθολογικές αυξήσεις το 2026

Η αύξηση των μισθών στην ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εντείνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ, οι αποδοχές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,5% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο και κατά 2,6% στο τέταρτο τρίμηνο. Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν ενισχυθεί μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που πυροδότησαν ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή, εκτόξευσαν το ενεργειακό κόστος και απείλησαν τις ροές εφοδιασμού, με τα Στενά του Ορμούζ — κρίσιμο πέρασμα για τη ναυτιλία — να έχουν ουσιαστικά κλείσει.

Παρότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αξιολογώντας τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίζονται έτοιμοι να αυξήσουν το κόστος δανεισμού ακόμη και από τον επόμενο μήνα, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις υπερβούν σημαντικά τον στόχο, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

Ο λόγος είναι η ανησυχία ότι η ταχύτερη άνοδος του πληθωρισμού μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς επιδράσεις στην οικονομία, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η Τράπεζα θα είναι «ιδιαίτερα προσεκτική στους δείκτες μισθών», προκειμένου να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι αναμένουν σταδιακή αποκλιμάκση του κόστους εργασίας μέσα στο 2026.

