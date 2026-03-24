Νεκρή φώκια εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Πάφου

Νεκρή φώκια εντοπίστηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Νέο Χωριό Πάφου, έπειτα από ενημέρωση πολιτών προς το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διαχείριση του περιστατικού και την περισυλλογή του ζώου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ακόμη ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε εντοπιστεί νεκρό δελφίνι στην περιοχή του Φάρου, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φώκια ήταν ενήλικη και εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε εξετάσεις και νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται είτε με ανθρώπινες δραστηριότητες είτε με φυσικά αίτια.

Το νέο αυτό περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των οργανώσεων προστασίας της θαλάσσιας ζωής, οι οποίες επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η ταχύτητα των σκαφών σε θαλάσσιες περιοχές όπου εμφανίζονται θαλάσσια θηλαστικά μπορεί να αποβεί μοιραία, γι’ αυτό και καλούνται οι χειριστές σκαφών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.