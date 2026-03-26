Παρακράτηση εισφοράς Άμυνας και ΓεΣΥ μέσω Φορολογικής Πύλης, όχι TAXISnet

Η παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και το ΓεΣΥ επί των τόκων, των μερισμάτων και των λογιζόμενων μερσιμάτων για το φορολογικό έτος 2026 πραγματοποιείται μέσω της Φορολογικής Πύλης, χωρίς την υποβολή δήλωσης μέσω του Συστήματος TAXISnet, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, μέσω της Φορολογικής Πύλης γίνεται η παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) επί τόκων (κώδικες 602 και 702), η παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και ΓεΣΥ επί μερισμάτων (κώδικες 603 και 703) και η έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα επί λογιζόμενων μερισμάτων (κώδικες 623 και 723).

Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη Δήλωση Παρακράτησης των υπό αναφορά εισφορών για το φορολογικό έτος 2026 θα υποβληθεί μέσω του Tax For All (TFA) σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η πρόσβαση στην Φορολογική Πύλη επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας στην ενότητα e-υπηρεσίες/Φορολογική Πύλη.

