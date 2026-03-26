Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού προϋπόθεση για χαμηλότερο κόστος

Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού αποτελεί το πιο αποδοτικό μοντέλο για χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές και για βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), με αφορμή πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις για ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης στον σχεδιασμό της αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΠΗΕ, ο Σύνδεσμος επαναβεβαιώνει ότι η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, όπως εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί «το πιο αποδοτικό, διαφανές και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς», καθώς διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη διαμόρφωση προσιτών τιμών.

Προσθέτει ότι τη θέση αυτή επιβεβαιώνουν δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί του τομέα της ενέργειας, ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας (Europex) και η Eurelectric.

Όπως αναφέρει, σε επίσημη τοποθέτησή του στις 12 Μαρτίου 2026, ο Europex επισημαίνει ότι η οριακή τιμολόγηση, που αποτελεί τη βάση της ανταγωνιστικής αγοράς, είναι «το πιο αποδοτικό θεμέλιο για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας», καθώς ελαχιστοποιεί το συνολικό λειτουργικό κόστος, ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Europex τονίζει επίσης, σύμφωνα με τον ΣΕΠΗΕ, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο υφιστάμενος σχεδιασμός της αγοράς λειτουργεί αποτελεσματικά και πρέπει να διατηρηθεί, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς αλλαγές υπονομεύουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αυξάνουν τους κινδύνους στην αγορά.

Παράλληλα, ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει ότι με επιστολή της στις 26 Φεβρουαρίου 2026 προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Eurelectric ξεκαθαρίζει πως η οριακή τιμολόγηση παραμένει ο πιο αποτελεσματικός και ισχυρός μηχανισμός για οικονομικά αποδοτική κατανομή πόρων, διαφάνεια τιμών και επαρκή επενδυτικά κίνητρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Eurelectric υπογραμμίζει ακόμη ότι σε μια περίοδο όπου απαιτούνται πρωτοφανή επίπεδα επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, η κανονιστική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητες, ενώ η ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας αποτελεί τη βασική διαρθρωτική λύση για μείωση του κόστους και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο ΣΕΠΗΕ σημειώνει ότι η αμφισβήτηση των θεμελιωδών αρχών της αγοράς ενδέχεται να αυξήσει την αβεβαιότητα, να καθυστερήσει επενδύσεις και τελικά να επιβαρύνει το κόστος για τους καταναλωτές.

Καταληκτικά, αναφέρει ότι η συζήτηση για την αγορά ηλεκτρισμού πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες ευρωπαϊκές θέσεις και πραγματικά δεδομένα, προσθέτοντας πως η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής αγοράς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για χαμηλότερο κόστος, προσέλκυση επενδύσεων, ενεργειακή ασφάλεια και επιτυχή πράσινη μετάβαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ