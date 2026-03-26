Κινητικότητα στα τραπεζικά ταμεία- Αύξηση €202 εκατ. στις καταθέσεις και €326 εκατ. στα δάνεια

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €202,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €851,2 εκατ. τον Ιανουάριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 4,7%, σε σύγκριση με 5,3% τον Ιανουάριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2026 έφθασε στα €57,2 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €250,0 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €104,1 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατέγραψαν μείωση €32,2 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €178,0 εκατ.

Άλμα €326 εκατ. στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €326,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €76,4 εκατ. τον Ιανουάριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,3%, σε σύγκριση με 11,2% τον Ιανουάριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2026 έφθασε στα €27,3 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €110,9 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €54,9 εκατ. και €60,7 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €4,7 εκατ.