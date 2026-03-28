Μέτρα και από ΕΕ για τον ηλεκτρισμό - Παράθυρο για νέα στήριξη άνοιξε η κυβέρνηση

Προτάσεις για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να περιλαμβάνει η «εργαλειοθήκη» που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου, όπως δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας, ώστε «η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα».

Παράλληλα, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων (ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες) και για τη δυνατότητα μείωσης σχετικών επιβαρύνσεων, καθώς και αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Επιπλέον, όπως είπε, από κάποιους υπουργούς τέθηκαν κι άλλες επιλογές στη συζήτηση όπως π.χ. φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, κατά το πρότυπο μέτρων που είχαν αξιοποιηθεί και κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση το 2022.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι «στοχευμένη και προσωρινή».

Όπως ανέφερε, τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα λήψης διαφορετικών εθνικών μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι «ο δημοσιονομικός χώρος ελιγμών είναι πιο περιορισμένος από ότι στο παρελθόν».

Παράθυρο για νέα στήριξη

Παράθυρο για νέα οικονομική στήριξη των πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και την αυξημένη αβεβαιότητα, άνοιξε χθες η κυβέρνηση στον απόηχο των συνεχιζόμενων αντιδράσεων.

«Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε τη διάρκεια ούτε την ένταση ούτε το βάθος που θα έχει αυτή η κρίση και τις επιδράσεις που θα έχει, είτε στις τιμές ενέργειας είτε στις τιμές των προϊόντων. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία εάν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Κασίμ Ντιάν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε θέση να λαμβάνει αυτά τα μέτρα και να καταρτίζει «αυτόν τον πολύ στοχευμένο σχεδιασμό, γιατί ακριβώς τα δημόσια οικονομικά μας το επιτρέπουν, γιατί ακριβώς τα στέρεα οικονομικά θεμέλια είναι αυτά που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση», τόνισε.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ύψους €100 εκατ. συνεχίζονται.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις της στο πλαίσιο περιοδείας της στην επαρχία Αμμοχώστου, είπε ότι «ως Δημοκρατικός Συναγερμός, τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά για τον τουρισμό, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να στηριχθεί. Είδαμε και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, παρ΄όλα αυτά δεν αρκεί με συγκεκριμένα μόνο μέτρα, είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να είναι διαρκής».

Η κ. Δημητρίου τόνισε πως «πρέπει να διασωθεί και ο τουρισμός και η ανάπτυξη και η οικονομία μας — και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από νούσιμες και υπεύθυνες πολιτικές».

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ που συνήλθε στις 26 Μαρτίου, διαπιστώνει ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι περιορισμένα και χρειάζονται ενίσχυση.

«Τόσο η διάρκεια τους όσο και το εύρος τους επιβαλλόταν να είναι μεγαλύτερα», τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Ικανοποίηση με επιφυλάξεις εξέφρασε χθες και ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, για τα μέτρα που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέτοντας ως βασική εκκρεμότητα τη σαφή διευκρίνιση κατά πόσο το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται στη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

