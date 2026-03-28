Αγορά ενέργειας: Νέος «πόλεμος» συντεχνιών μετά το πράσινο στη Cyta

Η έγκριση από τη Βουλή του νομοσχεδίου που επιτρέπει στη Cyta να δραστηριοποιηθεί και στην αγορά ενέργειας, προκάλεσε έναν ανοιχτό «πόλεμο» ανάμεσα στις συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΗΚ και της Cyta, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις εκπροσώπων τους στον «Πολίτη 107,6 & 97,6». Η σύγκρουση εστιάζει σε θέματα αδειών ΑΠΕ, θεσμικής ισότητας και επιπτώσεων στον ανταγωνισμό της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ ΑΗΚ, Κυριάκος Ταφούνας, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση και τη Cyta, ότι χρησιμοποιούν τον οργανισμό ως «όχημα», για να ξεφορτωθούν ιδιώτες ακριβές άδειες παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Επεσήμανε ότι τέτοιες άδειες, που κοστίζουν 30-40 χιλιάδες ευρώ στην έκδοση, πωλούνται σήμερα μερικά εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το 2020 οι συντεχνίες ζητούσαν την ανάκλησή τους από τη ΡΑΕΚ χωρίς αποτέλεσμα. Η ΑΗΚ, πρόσθεσε, αρνήθηκε να τις αγοράσει, καθώς δεν εξυπηρετούν τον στόχο φθηνότερης ενέργειας για τους καταναλωτές.

Ο κ. Ταφούνας προανήγγειλε νομικές ενέργειες, καλώντας την ΑΗΚ να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά των πρόσφατων τροπολογιών για την αγορά ηλεκτρισμού και της απόφασης για τη Cyta, χαρακτηρίζοντάς τες αντισυνταγματικές. Αν ο οργανισμός δεν κινηθεί, οι εργαζόμενοι θα το κάνουν μόνοι τους, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για χρόνια. Για τη τροπολογία που αποκλείει τη Cyta από συμβατική παραγωγή, ισχυρίστηκε, ότι η διατύπωση της δεύτερης παραγράφου αφήνει «παράθυρο» για πλήρη εμπλοκή της. Τέλος, τόνισε ότι οι πολίτες χρειάζονται φθηνό ρεύμα μέσω εκσυγχρονισμού της ΑΗΚ και επενδύσεων σε αποθήκευση, όχι νέους ανταγωνιστές.

Αντίθετα, ο γενικός γραμματέας της ΕΠΟΕΤ ΟΗΟ ΣΕΚ (Cyta), Ηλίας Δημητρίου, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», απέρριψε τις κατηγορίες ως υπερβολικές, ρωτώντας γιατί η ΑΗΚ ενοχλείται από τη Cyta αλλά όχι από 6-7 ιδιωτικές εταιρείες, που εισήλθαν νωρίτερα στην αγορά. Θύμισε ότι η ΑΗΚ δραστηριοποιείται από το 2003 στις τηλεπικοινωνίες, παραχωρώντας πασσάλους σε ιδιώτες με «εξευτελιστικές τιμές», κάτι που είχε επικρίνει και η τότε γενική ελέγκτρια.

Ο κ. Δημητρίου περιέγραψε την κίνηση της Cyta ως φυσική εξέλιξη, σύμφωνα με ευρωπαϊκές τάσεις σύζευξης τηλεπικοινωνιών και ενέργειας για συνδυαστικά πακέτα. Η Cyta, που δαπανά 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για ρεύμα, θα καλύψει πρώτα τις δικές της ανάγκες αγοράζοντας από ΑΗΚ ή ιδιώτες και μετά θα προσφέρει φθηνότερα πακέτα σε πελάτες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. Αναφέρθηκε στη Γενική Εισαγγελία, η οποία σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Επιπλέον, η Cyta αποδίδει φέτος 50 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στο κράτος, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό.

Η επίσημη θέση της Cyta

Η Cyta εξέδωσε ανακοίνωση χαιρετίζοντας την ψήφιση ως «κομβικό βήμα» για την εξέλιξή της σε ανταγωνιστική αγορά, ευχαριστώντας όλους τους βουλευτές. Η πρόεδρος του ΔΣ, Μαρία Τσιάκκα, δήλωσε, ότι ο οργανισμός θα μετατρέψει την ψήφο εμπιστοσύνης σε «χειροπιαστό όφελος για την κοινωνία», παραμένοντας προσηλωμένος στους κανόνες της αγοράς και το νέο θεσμικό πλαίσιο ως οργανισμός δημοσίου οφέλους.