ΟΕΒ: Βασική πρόκληση για ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων το υψηλό κόστος ενέργειας

Το υψηλό κόστος ενέργειας, συνεχίζει να αποτελεί βασική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επισημαίνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σε απολογισμό της με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, η ΟΕΒ επισημαίνει ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές και πολυεπίπεδες εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, καθώς η Κύπρος συνέχισε την πορεία της προς την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στο κόστος ενέργειας και εντεινόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τονίζεται ότι η ΟΕΒ συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση μιας δίκαιης και ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης.

Ιδιαίτερης σημασίας εξέλιξη, σημειώνει, αποτέλεσε η πλήρης λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού και πιο αποδοτική τιμολόγηση σε βάθος χρόνου. Συγχρόνως, προσθέτει, η προώθηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αναδείχθηκε σε κρίσιμο παράγοντα για την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος, τη μείωση των περικοπών και την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

GSI

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παρέμεινε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς πρόκειται για ένα εγχείρημα υψηλής στρατηγικής σημασίας, αλλά και αυξημένων τεχνικών, χρηματοδοτικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Η ΟΕΒ παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας, τεκμηριωμένης αξιολόγησης κόστους-οφέλους και ταυτόχρονης εξέτασης εναλλακτικών ενεργειακών επιλογών που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Φυσικό αέριο

Στον τομέα του φυσικού αερίου, οι εξελίξεις γύρω από το FSRU «Προμηθέας» και τις σχετικές υποδομές, επισημαίνει, επιβεβαίωσαν τη σημασία του καυσίμου ως μεταβατικής λύσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαραίτητων υποδομών για την ουσιαστική ένταξή του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Πράσινο υδρογόνο

Παράλληλα, η ΟΕΒ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του «πράσινου» υδρογόνου, το οποίο αποκτά αυξανόμενη σημασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής απανθρακοποίησης, καθώς και στην εφαρμογή της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία εισάγει νέες αυστηρότερες απαιτήσεις για τον κτιριακό τομέα και την οικοδομική βιομηχανία.

Κοινός παρονομαστής των πιο πάνω εξελίξεων, υπογραμίζει, παραμένει το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί βασική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ΟΕΒ κατέθεσε τεκμηριωμένες εισηγήσεις με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

Σοβαρή η υδατική κρίση

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η υδατική κρίση αναδείχθηκε σε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις της χρονιάς, εντείνοντας την ανάγκη διαρθρωτικών λύσεων, καθώς και επενδύσεων στην εξοικονόμηση, την αποδοτική διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας τον εθνικό σχεδιασμό για ανθεκτικότητα έως το 2050.

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν επίσης να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας, στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν σημαντικές απλοποιήσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ΟΕΒ συνέβαλε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για το Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα (Social Climate Plan), καταθέτοντας στοχευμένες εισηγήσεις για τη δίκαιη μετάβαση.