Στο Κάιρο για επαφές ο Υπ. Ενέργειας, υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο για ανάπτυξη ΦΑ

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός μεταβαίνει στο Κάιρο για επαφές και για υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο περιθώριο της Εκθεσης EGYPES 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο.

Οπως αναφέρεται, ο Υπουργός μεταβαίνει το βράδυ της Κυριακής στο Κάιρο, όπου τη Δευτέρα θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της διεθνούς ενεργειακής έκθεσης και συνεδρίου EGYPES 2026.

Παρουσία των δύο Προέδρων, ο κ. Δαμιανός θα υπογράψει, μαζί με τον ομόλογό του Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi, Συμφωνία Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Ακολούθως, θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TotalEnergies Patrick Pouyanné.

Στο πλαίσιο της EGYPES 2026, o Υπουργός θα συμμετάσχει, επίσης, σε Υπουργική Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Ενεργειακές προτεραιότητες, γεωπολιτικές πραγματικότητες και εθνική ασφάλεια» (Energy priorities, geopolitical realities and national security).

Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi, ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου Joseph Saddi και η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ditte Juul Jørgensen.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός θα έχει χωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του διεθνούς οργανισμού East Mediterranean Gas Forum Osama Mobarez, καθώς και με ανώτατα στελέχη των εταιρειών BP, Arcius και ExxonMobil.

Ο Υπουργός Ενέργειας επιστρέφει στην Κύπρο την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ