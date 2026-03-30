Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Σημείωμα στη Βουλή πριν το «φεύγω» Περσιάνη

Λόγο για διαρθρωτικές αδυναμίες στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της χώρας αλλά και μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες αποτελούν πηγή μεσοπρόθεσμων κινδύνων, κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου (ΔΣΚ).

Σε σημείωμα για τον στρατηγικό προγραμματισμό των ετών 2026-2028 που προωθήθηκε στη Βουλή μία μέρα πριν ανακοινωθεί η αποχώρηση του Μιχάλη Περσιάνη από την προεδρία του συμβουλίου, αναφέρεται ότι κατά τα προηγούμενα έτη (2023-25) το ΔΣΚ έκανε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενηλικίωσης του θεσμού και έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις για το σύνολο της λειτουργίας του συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σε ανάρτησή του, ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι «η απόφασή μου (για αποχώρηση) βασίστηκε σε προσωπικούς και πρακτικούς λόγους ενόψει της ούτως ή άλλως λήξης της θητείας μου, και δεν υφίστανται πολιτικές ή άλλες διαστάσεις στην απόφασή μου».

Το έγγραφο «Στρατηγικός Προγραμματισμός 2026-2028» εκδόθηκε υπό την αίρεση της ενδεχόμενης νέας σύνθεσης του συμβουλίου κατά το 2026.

Οι εκθέσεις-παρεμβάσεις του ΔΣΚ άρχισαν να έχουν κάποια ανταπόκριση από την Εκτελεστική και τη Νομοθετική Εξουσία, καθώς και από οργανωμένα σύνολα επιχειρήσεων και πολιτών.

«Το ΔΣΚ προσβλέπει να επηρεάζει θετικά την Εκτελεστική (αλλά και τη Νομοθετική) Εξουσία προς αποφυγή κακών πρακτικών και βελτίωση της αντιμετώπισης των προβλημάτων της οικονομίας, αλλά και να εκπληρώνει τον απώτερο σκοπό ύπαρξής του, που είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της δημοσιονομικής υγείας της χώρας και στην υιοθέτηση βέλτιστων πολιτικών, οι οποίες να εξυπηρετούν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας», σημειώθηκε.

Ιδιαίτερη σημασία συνεχίζεται να δίνεται, τονίστηκε, «στις διαρθρωτικές αδυναμίες της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της χώρας αλλά και σε αντίστοιχες μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες αποτελούν πηγή μεσοπρόθεσμων κινδύνων, με γνώμονα ότι, αν αυτά αντιμετωπιστούν μόνο όταν εκδηλωθούν, η λύση τους θα είναι εξ ορισμού πιο οδυνηρή κοινωνικά, δημοσιονομικά, μακροοικονομικά και πολιτικά».

Οι στρατηγικοί στόχοι για την τριετία 2026-2028, όπως καταγράφηκαν, είναι:

α) Ανεξάρτητος έλεγχος και έγκαιρη αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, στις οποίες στηρίζεται η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, της ετήσιας Έκθεσης Προόδου, του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, μεσοπρόθεσμων Σχεδίων και άλλων εγγράφων από τις αρμόδιες Αρχές.

β) Έγκαιρη επισήμανση πιθανών κινδύνων αρνητικής απόκλισης από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν καταγραφεί στον Μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Σχεδιασμό ή και άλλων πιθανών κινδύνων με αρνητικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά και στα οικονομικά των πολιτών.

γ) Αποτελεσματική παρακολούθηση και έγκαιρη παρέμβαση σε σχέση με συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, έχοντας υπόψη πως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσίων δαπανών είναι εξίσου σημαντικά.

δ) Ρητή αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής, της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της διασφάλισης της μακροχρόνιας δημοσιονομικής σταθερότητας.

ε) Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΣΚ και πιο εξεζητημένη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση.

Το πλάνο δράσεων του ΔΣΚ για το 2026 έχει ετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στην περιοχή, ο οποίος επηρεάζει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, και ταυτόχρονα το κράτος θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά σειρά εσωτερικών προκλήσεων (όπως το ζήτημα που προέκυψε στον τομέα της κτηνοτροφίας/ γαλακτοβιομηχανίας) και ενδεχόμενων άλλων έκτακτων γεγονότων.