Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αδικαιολόγητη η εξαίρεση από την επιδότηση λένε οι καταναλωτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση περίληψη του πετρελαίου θέρμανσης στο μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης

Η εξαίρεση από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι αδικαιολόγητη, τονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, από την 01 Απριλίου 2026 μέχρι τέλος Ιουνίου εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μείωση στο συντελεστή φόρου κατανάλωσης των καυσίμων κίνησης με συνολικό όφελος στον καταναλωτή 8,3 σεντς το λίτρο.

«Δυστυχώς, η πιο πάνω μείωση δεν έχει εφαρμογή στο πετρέλαιο θέρμανσης και οδηγεί σε μια άδικη και αδικαιολόγητη αντιμετώπιση των καταναλωτών του πετρελαίου θέρμανσης», τονίζει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, το πετρέλαιο θέρμανσης, από την πρώτη Μαρτίου μέχρι σήμερα, 29 Μαρτίου 2026,  αυξήθηκε κατά μέσο όρο 32 σέντς το λίτρο και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης βδομάδας θα υπάρξουν αισθητές επιπρόσθετες αυξήσεις.

Η μέση συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια πετρελαιοειδών για τους μήνες Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι 2549 τόνοι ανά μήνα. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στις ορεινές περιοχές συνεχίζεται μέχρι και τα μέσα Μαΐου.

«Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση περίληψη του πετρελαίου θέρμανσης στο μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης.  Δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η εξαίρεσή του από την επιδότηση», καταλήγει.

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα