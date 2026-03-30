Πετρέλαιο θέρμανσης: Αδικαιολόγητη η εξαίρεση από την επιδότηση λένε οι καταναλωτές

Η εξαίρεση από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι αδικαιολόγητη, τονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, από την 01 Απριλίου 2026 μέχρι τέλος Ιουνίου εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μείωση στο συντελεστή φόρου κατανάλωσης των καυσίμων κίνησης με συνολικό όφελος στον καταναλωτή 8,3 σεντς το λίτρο.

«Δυστυχώς, η πιο πάνω μείωση δεν έχει εφαρμογή στο πετρέλαιο θέρμανσης και οδηγεί σε μια άδικη και αδικαιολόγητη αντιμετώπιση των καταναλωτών του πετρελαίου θέρμανσης», τονίζει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, το πετρέλαιο θέρμανσης, από την πρώτη Μαρτίου μέχρι σήμερα, 29 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 32 σέντς το λίτρο και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης βδομάδας θα υπάρξουν αισθητές επιπρόσθετες αυξήσεις.

Η μέση συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια πετρελαιοειδών για τους μήνες Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι 2549 τόνοι ανά μήνα. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στις ορεινές περιοχές συνεχίζεται μέχρι και τα μέσα Μαΐου.

«Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση περίληψη του πετρελαίου θέρμανσης στο μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης. Δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η εξαίρεσή του από την επιδότηση», καταλήγει.