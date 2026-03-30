Αυξημένη κατά 3,7% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιανουάριο 2026 έφθασε στις 109,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+18,6%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+6,0%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (-16,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+4,9%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+3,2%), παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+3,2%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+1,9%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,0%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-0,9%).