Πτώση τη Δευτέρα στο ΧΑΚ, που βρίσκεται ενώπιον μεγάλων μηνιαίων ζημιών 12%

Με πτώση άρχισε την νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε τη Δευτέρα στις 254,91 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,79%, ενώ βρίσκεται, μόλις μια συνεδρία πριν την ολοκλήρωση του μηνός Μαρτίου, ενώπιον μεγάλων μηνιαίων ζημιών που αγγίζουν το 12%.

Πτώση σημείωσε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 155,58 μονάδες με απώλειες 1,14%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών εκτινάχθηκε στα €4.394.868, ως αποτέλεσμα της εκτίναξης των συναλλαγών για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, που ανήλθαν στα €4,30 εκατομμύρια.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν πτώση. Η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά σημείωσαν απώλειες σε ποσοστό 0,91% και 0,70%, αντίστοιχα. Οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν, με πτώση 1,06% και τα Ξενοδοχεία, με ζημιά 0,77%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €4.303.621 (τιμή €8,12 – πτώση 0,73%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €38.905 (τιμή €1,365 – πτώση 1,09%), της Atlantic Insurance με €15.398 (τιμή €2,28 – χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €10.644 (τιμή €1,20 - πτώση 2,44%) και της Logicom με €10.355 (τιμή €2,60 – πτώση 3,7%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 3 κινήθηκαν ανοδικά, 10 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 162.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε ανακοίνωση το ΧΑΚ αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 2 Μαρτίου 2026 μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση:

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ: της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025.

A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ: των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025.