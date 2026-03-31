Παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά καυσίμων η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, ότι παρακολουθεί ιδιαίτερα προσεκτικά τη λειτουργία της αγοράς καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την παρατηρούμενη αύξηση στις τιμές των πετρελαιοειδών.

Η ΕΠΑ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου απαγορεύονται συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού, περιλαμβανομένου του άμεσου ή έμμεσου καθορισμού τιμών, όπως απαγορεύεται και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, όπως η επιβολή μη εύλογων τιμών ή η εκμετάλλευση των καταναλωτών.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών, όπως η παρούσα, ενδέχεται να δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν πρακτικές όπως, μεταξύ άλλων, παράλληλες ή συντονισμένες αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στη μετακύλιση μειώσεων κόστους προς τους καταναλωτές, ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών. "Τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισμού και να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης", σημειώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι διαθέτει τόσο τις απαραίτητες εξουσίες όσο και τα απαραίτητα εργαλεία για τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων, περιλαμβανομένων ερευνών, αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων αλλά και επιβολής διοικητικών προστίμων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, και παραμένει σε διαρκή εγρήγορση για παρέμβαση σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενδείξεις παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις επιχειρήσεις του τομέα να συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και να απέχουν από οποιαδήποτε μορφή συντονισμένης ή καταχρηστικής πρακτικής, και τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες να ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν ενδείξεις αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά και εφόσον διαπιστωθούν ενδείξεις παραβίασης του Νόμου, θα προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ