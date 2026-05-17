Το Access City Festival 2026 μετέτρεψε την Πόλη Χρυσοχούς σε ανοικτό εργαστήρι αθλητισμού και συμπερίληψης

Με επίκεντρο την προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο κοινωνικής αλλαγής, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 16 Μαΐου το Access City Festival 2026 στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς.

Η διοργάνωση του enavsma.com⁠, σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και το Round Table 7 Πάφου, μετέτρεψε την πλατεία του Δημαρχείου σε ένα ανοικτό εργαστήρι αθλητισμού, βιωματικών δράσεων και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του φεστιβάλ, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής και της αποδοχής μέσα από τον αθλητισμό.

Το κοινό αλληλεπίδρασε με διακεκριμένους αθλητές και προσωπικότητες, ανάμεσά τους τον Κυριάκος Ιωάννου και την Καρολίνα Πελενδρίτου, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες και μηνύματα έμπνευσης. Επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ ήταν η Καρολίνα Πελενδρίτου και το ίδρυμά της Through My Eyes, μεταφέροντας στο κοινό μηνύματα δύναμης, επιμονής και ισότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσβασιμότητας σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η τοξοβολία, με τη συμβολή του Paphos Archery Club και του σωματείου Τοξοβολίας 3Α. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το άθλημα δίπλα στον Χρίστος Μισός, αλλά και στον ΑμεΑ τοξοβόλο Κυριάκος Δημητρίου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε καλαθόσφαιρα με τροχοκάθισμα με τη συμμετοχή της ομάδας του ΑΠΟΠ Πάφου σε συνεργασία με το Cyprus 3X3, ενώ πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις με τη συμβολή των οργανισμών «ΥΠΑΡΧΩ», «Γκολ στη Ζωή» και της καινοτόμου πλατφόρμας ablebook.org⁠. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τον ρόλο του αθλητισμού στη διαμόρφωση πιο συμπεριληπτικών κοινωνιών, παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών.

Το Access City Festival 2026 απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι οι πόλεις μπορούν να εξελιχθούν σε χώρους ίσων ευκαιριών και συμμετοχής, όταν φορείς, οργανισμοί και πολίτες συνεργάζονται με κοινό όραμα. Οι διοργανωτές εξέφρασαν ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες, εθελοντές, συνεργάτες και χορηγούς που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της διοργάνωσης.