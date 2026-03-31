Οι CEOs στην Κύπρο αναδεικνύουν την έλλειψη βασικών δεξιοτήτων ως κορυφαία ανησυχία

Τα ευρήματα της 15ης Ετήσιας Έρευνας της PwC Κύπρου για τους CEOs, στην οποία συμμετείχαν φέτος 77 επιχειρηματικοί ηγέτες από την Κύπρο, παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, οι απόψεις που καταγράφονται στην έρευνα αντικατοπτρίζουν το κλίμα που επικρατούσε πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, δίνοντας μια καθαρή εικόνα των ανησυχιών των επιχειρήσεων, πριν από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Για τους CEOs στην Κύπρο, η κορυφαία ανησυχία είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, με το 43% να την θεωρεί απειλή για τον επόμενο χρόνο. Ακολουθούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις (30%), η τεχνολογική εξέλιξη (22%) και οι κυβερνοαπειλές (21%), διαφοροποιώντας την εικόνα σε σχέση με τους CEOs της Ευρωζώνης και παγκοσμίως, οι οποίοι κατατάσσουν τις κυβερνοαπειλές και τη μακροοικονομική αστάθεια ως τους σημαντικότερους κινδύνους.

Παράλληλα, η προσέλκυση υψηλής ποιότητας εξειδικευμένου ταλέντου με γνώσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον κρίσιμες προκλήσεις για τους οργανισμούς στην Κύπρο. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το 45% των CEOs θεωρεί ότι ο οργανισμός του δεν είναι σε θέση να προσελκύσει τέτοιας ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, που να είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Την ίδια στιγμή, οι CEOs παγκοσμίως (42%) και στην Ευρωζώνη (28%) δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους προσελκύουν τέτοιου επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, αναδεικνύοντας ένα διευρυνόμενο χάσμα όσον αφορά στο ταλέντο.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη ταλέντου, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και στη στρατηγική ανάδειξη των οργανισμών ως εργοδότες επιλογής, ώστε να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη αναδεικνύονται ως αυξανόμενη ανησυχία για τις επιχειρήσεις. Οι CEOs στην Κύπρο αναφέρουν ότι οι οργανισμοί τους αντιμετώπισαν ζητήματα εμπιστοσύνης σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό κατά το τελευταίο έτος. Οι ανησυχίες αυτές σχετίζονται κυρίως με την αυξημένη κριτική στις αποφάσεις της ηγεσίας (13%), τις αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια (10%) και τα ζητήματα ασφάλειας και υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (9%). Αντίθετα, οι CEOs στην Ευρωζώνη (14%) και παγκοσμίως (16%) αναδεικνύουν κυρίως ζητήματα που αφορούν στη χρήση δεδομένων και στην ιδιωτικότητα, καταδεικνύοντας διαφορετικές δυναμικές εμπιστοσύνης ανά αγορά.

Σε μία περίοδο που η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη αποτελούν βασικά κριτήρια προσαρμοστικότητας, οι επόμενοι μήνες θα είναι μια καθοριστική περίοδος για τους CEOs, ώστε να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους, να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές καινοτομίας και να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο CEO της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, δήλωσε:

«Σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής και αυξανόμενης πολυπλοκότητας, οι ανησυχίες των CEOs στην Κύπρο γύρω από τις δεξιότητες, την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο μετασχηματισμός αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Το γεγονός ότι τα ευρήματα αυτά καταγράφηκαν πριν τις πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνει ότι οι προκλήσεις είναι δομικές. Δεδομένης της πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων απαιτεί μακροπρόθεσμη, συστημική σκέψη και στρατηγικό σχεδιασμό. Οι οργανισμοί που επενδύουν στους ανθρώπους τους και στην καινοτομία θα είναι εκείνοι που θα αντέξουν στην αβεβαιότητα και θα δημιουργήσουν διαχρονική αξία».

