Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Κέρδη σημείωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 257.290 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,93%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 156.950 μονάδες με κέρδη 0,88%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 311,561.91 ευρώ.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 1,41% και οι Επενδυτικές Εταιρείες ενισχύθηκαν κατά 0,36%. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με απώλειες 0,67%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων σημείωσε πτώση 0,77%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 211.168,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8,44 ευρώ – άνοδος 3,94%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 30.842,10 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,38 ευρώ – πτώση 0,45%), της Logicom με όγκο 29.269,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,37 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο 24.937,54 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,320 ευρώ – άνοδος 0,37%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 4.880,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,22 ευρώ – άνοδος 1,67%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 114.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 62.794.749 συνήθων μετοχών της εταιρείας «GLOBAWEALTH GROUP PLC» ονομαστικής αξίας €0,001, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Οι εν λόγω μετοχές, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης, ως ακολούθως:

Στις 17/04/2025, συνολικά 59.130.974 κοινές μετοχές στην τιμή €0,372055, προς τους μετόχους των εταιρειών GMM Global Money Managers Ltd και GMM Global Money Managers AIFM Ltd στα πλαίσια αντίστροφης εξαγορά των εταιρειών αυτών.

Στις 07/07/2025, συνολικά 3.663.775 κοινές μετοχές στην τιμή €0,400, προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό την άντληση κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 98.273.333 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.

Εξάλλου,το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας Διαχείρισης «GMM Global Money Managers Ltd», ανακοίνωσε τη μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Astrobank Target Maturity Fund 2027» σε «GMM MiNST GLOBAL BOND FUND».

Η μετονομασία θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ