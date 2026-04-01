Διασφάλιση δικαιωμάτων των ξενοδοχοϋπαλλήλων ζητούν οι συντεχνίες

Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων απαιτούν οι συντεχνίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ζητώντας τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων στο νέο σχέδιο στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Οι συντεχνίες του ξενοδοχειακού κλάδου, είχαν χθες συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, στην παρουσία του διευθυντή εργασιακών σχέσεων Άντη Αποστόλου και του γενικού διευθυντή του υπουργείου, Στέλιου Χειμώνα .

«Τα κριτήρια που θα ανακοινωθούν θα πρέπει να βασίζονται στην πλήρη και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, με απόλυτο σεβασμό και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, δήλωσε στον «Π» ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας ξενοδοχοϋπαλλήλων και κέντρων αναψυχής Κύπρου (ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ), Μιχάλης Φράγκου. Παράλληλα, πρόσθεσε, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση των απολαβών τους καθώς και η συνέχιση της απασχόλησής τους.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει, πρέπει να κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων χωρίς καμία διάκριση. «Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε πρακτικές που οδηγούν σε υποκατάσταση ή αποκλεισμό κυπρίων και κοινοτικών εργαζομένων, μέσω της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες», τονίζει.

«Απαραίτητη προϋπόθεση της επιδότησης των ξενοδόχων θα πρέπει να είναι η επιστροφή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία των οποίων αναστάληκε η λειτουργία τους τον Οκτώβριο, για τη χειμερινή περίοδο και ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις», επεσήμανε στον «Π» ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας υπαλλήλων ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής (ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ ), Νεόφυτος Τιμινής.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μέτρων που εξήγγειλε, ανακοίνωσε επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Όπως έγραψε σε χθεσινό ρεπορτάζ ο «Π», οι ξενοδοχειακοί σύνδεσμοι ζήτησαν από το κράτος την αύξηση της επιδότησης των απολαβών εργαζομένων για το μήνα Απρίλιο στο 50% αντί 30% που είναι η απόφαση της κυβέρνησης, εισπράττοντας όχι από τα κυβερνητικά στελέχη.

Οι ξενοδοχειακοί σύνδεσμοι αναμένουν το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία την Πέμπτη, ευελπιστώντας να υπάρξουν βελτιώσεις μετά τα αιτήματα που έθεσαν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο σύσκεψης στο υφυπουργείο Τουρισμού.

Στόχος η πετυχημένη περίοδος

Κοινός στόχος και θεώρηση, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και των αρμόδιων φορέων, είναι να έχουμε μια πετυχημένη τουριστική περίοδο, δήλωσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Αυτή τη στιγμή γίνεται μια καθημερινή σχεδόν αξιολόγηση τόσο από εμάς, αλλά βεβαίως και από τους ίδιους τους ξενοδόχους, για την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Βλέπουμε με θετικό πρόσημο ότι βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες, γιατί ακριβώς έχουν επανέλθει στην ομαλότητα, τόσο τα πτητικά προγράμματα, όσο βεβαίως και η καθημερινότητα στη χώρα μας», ανέφερε.

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό, πανέτοιμο να υποδεχθεί όπως κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, έστειλε και ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σε τηλεδιάσκεψη με μέλη του ECTAA (European Travel Agents' and Tour Operators' Associations) από όλη την Ευρώπη.

Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΗΣΥ, επεσήμανε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες και τις τουριστικές επιχειρήσεις. «Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης, σωστή και έγκαιρη ανάλυση, εξέταση κάθε σεναρίου και στοχευμένες παρεμβάσεις από το κράτος», υπογράμμισε.

«Απαιτείται η ετοιμασία πρόσθετων μέτρων που θα αφορά κυρίως τις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο: τις χαμηλόμισθες οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρίες κ.ά, καθώς επίσης και τις τουριστικές επιχειρήσεις», επεσήμανε επίσης το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο «να αποτρέψουμε οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις να εξελιχθούν σε σοβαρά και μόνιμα προβλήματα».