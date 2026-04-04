13 χρόνια μετά το κούρεμα: Τι λέει ο Μιχάλης Σαρρής για ευθύνες και έμμεσες πιέσεις να παραιτηθεί

Στα λάθη που έγιναν τόσο από τις εποπτικές αρχές αλλά και τη διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια που οδήγησαν στη δεινή οικονομική κατάσταση της Κύπρου τα έτη πριν αποφασιστεί το κούρεμα καταθέσεων το 2013, αναφέρεται ο οικονομολόγος και πρώην υπουργός Οικονομικών, Μιχάλης Σαρρής.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το κούρεμα καταθέσεων, ο κ. Σαρρής κάνει αναδρομή στο τι προηγήθηκε της θλιβερής για την Κύπρο απόφασης και τις διαβουλεύσεις που έγιναν στο Eurogroup αλλά και τη στάση του κυπριακού κοινοβουλίου.

«Μετά από την είσοδό μας στην Ευρωζώνη, αρχίσαμε να απολαμβάνουμε τα πολύ σημαντικά οφέλη. Δυστυχώς, όμως, αγνοήσαμε και τους κινδύνους. Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο, οι καταθέσεις και τα δάνεια εκτοξεύθηκαν. Δηλαδή, σε μίαν δεκαετία, από το 2000 μέχρι το 2010, πολλαπλασιάστηκαν οι καταθέσεις, κυρίως από ξένους οι οποίοι περιμένοντας ότι θα μπαίναμε στο ευρώ και θα υπήρχε πλήρης εμπιστοσύνη, έφεραν τα λεφτά τους στην Κύπρο».

Μετά το 2008 χάσαμε το δρόμο

«Μετά το 2008, δυστυχώς, και την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Κύπρος έχασε τον δρόμο της και δημοσιονομικά», σημειώνει αναφέροντας ότι το 2008 «αφήσαμε ένα πολύ υγιές πλεόνασμα και μειώσαμε το χρέος» με το δείκτη χρέους από 70% να μειώνεται κάτω από 50%».

Στο πλαίσιο του podcast, απαντά στο ερώτημα εάν δέχθηκε πιέσεις να παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2013. Τέλος δίνει μήνυμα στους κουρεμένους αλλά και στις τράπεζες.

Διαβάστε αύριο τη συνέντευξη του κ. Σαρρή στον Πολίτη της Κυριακής