Πρόνοιες για Κύπρο στον προϋπολογισμό ΕΕ ως εισηγητής, επιδιώκει ο Μ. Χατζηπαντέλα

Την επιδίωξή του να προωθήσει πρόνοιες για την Κύπρο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο rescEU, το Erasmus και την υγεία, εξέφρασε την Πέμπτη ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, σε επαγγελματικό γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους και τεχνοκράτες, στη Λευκωσία.

Σε αρχικές του δηλώσεις πριν από το γεύμα εργασίας, που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι επελέγη από την πολιτική του ομάδα ως εισηγητής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση που, όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου.

Όπως είπε, πρόκειται για προϋπολογισμό ύψους 200 δισ. ευρώ, που καλύπτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα, ενώ σημείωσε ότι στόχος του είναι να περιληφθούν πρόνοιες που αφορούν την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των τομέων στους οποίους επιδιώκει αυξημένα κονδύλια είναι το rescEU, το Erasmus, που αφορά άμεσα φοιτητές και νέους, καθώς και η υγεία, έπειτα, όπως είπε, από δικές του προτάσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να εξασφαλιστεί ευρύτερη στήριξη για την πρόταση που προωθεί η πολιτική του ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Χατζηπαντέλα επιχείρησε να εξηγήσει τον ρόλο του εισηγητή και του σκιώδους εισηγητή στη διαδικασία του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι στους πρώτους 20 μήνες της θητείας του έχει χειριστεί, όπως ανέφερε, 34 εκθέσεις και φακέλους σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η οικονομία, η φορολογία και το εμπόριο.

Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις είχε ρόλο εισηγητή ή σκιώδους εισηγητή, προσθέτοντας ότι σε όλους αυτούς τους φακέλους επιδίωξή του ήταν να λαμβάνονται υπόψη και ζητήματα που αφορούν την Κύπρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι σε προηγούμενη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό είχε ζητήσει, ως σκιώδης εισηγητής, αύξηση κονδυλίου κατά 500.000 ευρώ για τους αγνοουμένους.

Δυνατότητα διεκδίκησης μόνιμης βάσης 100 δασοπυροσβεστών στην Κύπρο μέσω rescEU

Αναφερόμενος στο rescEU και στις πρόσφατες πυρκαγιές, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι μετά τα γεγονότα ζήτησε συνάντηση με τη διευθύντρια του μηχανισμού, εκφράζοντας απογοήτευση γιατί, όπως υποστήριξε, την ημέρα της πυρκαγιάς «δεν πήρε κανένας τηλέφωνο το rescEU στις Βρυξέλλες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του rescEU υπάρχει δυνατότητα άμεσης τεχνολογικής και επιχειρησιακής στήριξης σε περιόδους κρίσης, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και των περιοχών ή πληθυσμών που ενδέχεται να κινδυνεύσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Ευρωβουλευτής ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος θα μπορούσε, εφόσον το ζητήσει, να διεκδικήσει μόνιμη βάση 100 Ευρωπαίων δασοπυροσβεστών από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, με δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πρόσθετη στήριξη σε επίπεδο πρόληψης.

Όπως είπε, έχουν ήδη αποσταλεί σχετικές επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προς ευρωπαϊκούς θεσμούς για το θέμα των πυρκαγιών, ενώ πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από ποιο ευρωπαϊκό ταμείο θα μπορούσαν να διεκδικηθούν κονδύλια, αναλόγως και της εξέλιξης της περιφερειακής κρίσης.

Ο κ. Χατζηπαντέλα συνέδεσε ακόμη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής προστασίας και με τη διάσταση της άμυνας και της ασφάλειας, εκτιμώντας ότι διαμορφώνονται νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και σε αυτό το πεδίο.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι μεγάλος του στόχος είναι να βρεθεί, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τρόπος ώστε να λαμβάνουν αποζημίωση οι πρόσφυγες, συνδέοντας το ζήτημα και με περιουσίες ή γεωργική γη στα κατεχόμενα, αν και, όπως παραδέχθηκε, αυτό «δεν είναι εύκολο».

Σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, είπε ότι στάλθηκε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον αρμόδιο Επίτροπο Υγείας, με τη θέση ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς τα κατεχόμενα θα πρέπει να δίνεται μόνο εφόσον τηρούνται τα ίδια πρωτόκολλα που ισχύουν και στις ελεύθερες περιοχές.

Ανέφερε ακόμη ότι, αν δεν τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα της ΕΕ, θα ταχθεί εναντίον σχετικής πρότασης όταν αυτή φτάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, προσθέτοντας ότι για το θέμα απαιτείται και σχετικό αίτημα από την Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Χατζηπαντέλα αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται για δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού για τις σπάνιες παθήσεις, εκφράζοντας την επιδίωξη όπως ένας τέτοιος οργανισμός δημιουργηθεί στην Κύπρο.

Σε σχέση με το υδατικό, ο κ. Χατζηπαντέλα είπε ότι από τον Αύγουστο του 2024 ξεκίνησε επαφές για την προώθηση λύσης αξιοποίησης επεξεργασμένου νερού από τη Μια Μηλιά, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, το νερό αυτό αναμένεται να καταστεί διαθέσιμο προς το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, παρότι από επαφές στις Βρυξέλλες είχε προκύψει ότι η ΕΕ θεωρούσε αναγκαίες δύο επιπρόσθετες μονάδες αφαλάτωσης για την Κύπρο, η ένταξή τους στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν προχώρησε, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο επέλεξε, όπως είπε, να κινηθεί με δικές του διαδικασίες, εκτιμώντας ότι έτσι θα εξασφαλιζόταν ταχύτερη υλοποίηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ