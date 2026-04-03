Ευρωομόλογα και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών

*Μαρίας Δεμερτζή

Η νομισματική ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) εξακολουθεί να στηρίζεται σε μια θεσμική αντίφαση: η νομισματική πολιτική εκτελείται από έναν θεσμό, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η δημοσιονομική πολιτική παραμένει εθνική, και εκτελείται από 27 διαφορετικούς θεσμούς. Αυτό μπορεί να ήταν πολιτικά σκόπιμο στο Μάαστριχτ, αλλά ποτέ δεν ήταν ένα θεσμικά ολοκληρωμένο σχέδιο. Ως εκ τούτου, παραμένει να αντιμετωπίζουμε συνεχώς το ερώτημα για πόσο καιρό το ευρώ μπορεί να βασίζεται σε μια ενιαία κεντρική τράπεζα και σε ένα σύμπλεγμα εθνικών κρατικών ισολογισμών των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος αποκλίνει σε κάθε κρίση. Όταν το νόμισμα γίνεται ομοσπονδιακό, κάποια κοινή δημοσιονομική ικανότητα με κοινή έκδοση χρέους παύει να είναι ιδεολογική πολυτέλεια και γίνεται το δεύτερο μισό που χρειάζεται απεγνωσμένα η ΟΝΕ.

Αν είναι τόσο απαραίτητο, γιατί δεν έχει θεσμοποιηθεί;

Ωστόσο, οι βόρειες χώρες που μπλοκάρουν τη χρήση κοινών ευρωομολόγων δεν ήταν ποτέ απλώς παράλογες ή κακόβουλες. Ο βασικός ενδοιασμός αυτών των χωρών είναι ο φόβος ότι ο επιμερισμός των κινδύνων που η χρήση συνεπάγεται, είναι συνώνυμη με τη μόνιμη επιδότηση των φτωχότερων κρατών. Αυτός ο φόβος είναι λογικός σε δημοκρατίες αυτόνομων χωρών. Οι φορολογούμενοι του Βορρά έχουν κληθεί επανειλημμένως να ακούσουν την ηθική διάσταση του επιμερισμού του κινδύνου, αλλά σπάνια την εμπορική ή στρατηγική διάσταση που θα τους ωφελούσε. Η παροχή μονομερής βοήθειας μπορεί να λειτουργεί περιστασιακά, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμα καθιερωμένη μεταξύ χωρών. Ένα μόνιμο κοινό χρεόγραφο πρέπει να φέρνει ρητό και άμεσο κέρδος γι' αυτές τις χώρες, εφόσον καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο ενδεχόμενο ρίσκο.

Τι έχει αμοιβαιοποιήσει η Ευρώπη μέχρι στιγμής και με πιο σκοπό;

Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με κοινούς δημοσιονομικούς πόρους και χρέους μέχρι στιγμής παρακινείται από τον στόχο της αλληλεγγύης. Το μακροχρόνιο σκεπτικό της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες με τη σειρά τους, θα ενισχύουν την ενιαία αγορά. Το ίδιο σκεπτικό επικράτησε και την εποχή της πανδημίας με τη δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπου ο στόχος ήταν η άμεση βοήθεια σε όσους επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό, και η οικονομία τους επηρεάστηκε από τις συνέπειες της πανδημίας.

Οι στόχοι της σύγκλισης και της ανακούφισης από κρίσεις ήταν, και παραμένουν, θεμιτοί. Δεν αρκούν, ωστόσο, στην εποχή του κατακερματισμού και γεωπολιτικών κλυδωνισμών.

Ο νέος σκοπός

Στη σημερινή συγκυρία το σκεπτικό πρέπει να είναι διαφορετικό, γιατί διακυβεύεται η οικονομική και πολιτική ασφάλεια της ΕΕ. Το νέο αίτημα για επιμερισμό των κινδύνων μέσω κοινού χρέους δεν είναι η αναδιανομή ή η συνοχή, αλλά η κλήση για δημιουργία οικονομικής κλίμακας, η μείωση των επικίνδυνων εξαρτήσεως, όπως στην ενέργεια, την άμυνα και την ψηφιακή τεχνολογία, και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και παραγωγικότητας.

Πολλοί το έχουν επισημάνει αυτό. Το ΔΝΤ υποστήριξε ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (δηλ., ο προϋπολογισμός της Ευρώπης) θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα δημόσια αγαθά της ΕΕ, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η άμυνα, η έρευνα και η ανάπτυξη.

Ο Μάριο Ντράγκι υπολόγισε ότι €750-800 δισ. επιπλέον επενδύσεις χρειάζονται ετησίως και υποστήριξε ότι τα βασικά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά -συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής καινοτομίας και των διασυνοριακών ενεργειακών δικτύων- θα απαιτήσουν κοινή χρηματοδότηση.

Το Eurogroup κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς όπου τα δημόσια αγαθά παρέχονται καλύτερα από κοινού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και ευρύτερα σχέδια για την άμυνα και τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη και συνοχή με την παλιά έννοια. Είναι η προσπάθεια της Ευρώπης να ανακτήσει κλίμακα, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να προστατευτεί σε έναν παγκόσμιο περιβάλλον σαφέστατα πιο ασταθή κι επικίνδυνο.

Εάν αυτός όμως είναι ο σκοπός, τότε πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός. Οι χώρες που καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο, από αυτό που υφίστανται εθνικά, μέσα από τον κοινό δανεισμό θα πρέπει να είναι οι πρώτες που θα επωφεληθούν. Αυτό σημαίνει οριοθέτηση των εσόδων από τα ευρωομόλογα για γνήσια ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όχι για τρέχουσες δαπάνες. Σημαίνει κατανομή κεφαλαίων ανταγωνιστικά και όχι γεωγραφικά με τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης, και στην ουσία τον Βορρά, να απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο συμβάσεων. Και τέλος σημαίνει αυστηρή διακυβέρνηση: το κοινό χρέος θα πρέπει να χρηματοδοτεί δημόσια αγαθά με μετρήσιμες ευρωπαϊκές δευτερογενείς επιπτώσεις.

Μόνο έτσι θα γινόταν η έκδοση χρέους πολιτικά αποδεκτή από αυτούς που παραδοσιακά της φέρνουν εμπόδια. Το ερώτημα όμως είναι αν οι υπόλοιπες χώρες, αυτές που παραδοσιακά υποστηρίζουν το κοινό χρέος, είναι έτοιμες να δεχτούν να πάει το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των πόρων στις χώρες του Βορρά, ως αναγκαία προϋπόθεση.

Η απάντηση θα έπρεπε να είναι θετική για δύο λόγους. Πρώτον με την έκδοση κοινού χρέους θα μπορεί και η υπόλοιπη Ευρώπη να δανείζεται σε χαμηλότερες τιμές και δεύτερο, όλες οι χώρες θα επωφελούνται από μετρήσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις κλίμακας και ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών. Δεν θα πρόκειται έτσι για αλληλεγγύη αυτή τη φορά, αλλά για αμοιβαίο συμφέρον.

*Καθηγήτριας Οικονομικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία. Το άρθρο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα, της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών https://cypruseconomicsociety.org/blog/blog-posts/.