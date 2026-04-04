Ξενοδοχεία: Επιδότηση μισθών 30% χωρίς απολύσεις μέχρι 31 Μαΐου- Αναμέναμε περισσότερα λένε στον «Π» ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ

Το ειδικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα λόγω της αιφνίδιας μείωσης της τουριστικής δραστηριότητας, που προκύπτει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, απέστειλε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας στους ξενοδοχειακούς συνδέσμους και τις συντεχνίες.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου, οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ήταν σε λειτουργία κατά το έτος 2025, δύναται να ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο, εφόσον λειτουργεί από 1η Απριλίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026. Το άνοιγμα των ξενοδοχείων παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου 2026.

Δικαιούχες επιχειρήσεις θα είναι όσες έχουν μείωση/ή προβλεπόμενη μείωση εργασιών πέραν του 40% για τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ή η πληρότητα της είναι μικρότερη από το 60%.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος μέχρι και την 31η Μαΐου 2026, εκτός αν υπάρχουν λόγοι, που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, βάσει της περί Τερματισμού Απασχόλησης Νομοθεσίας.

Σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ειδικό σχέδιο, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων τους για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη.

Το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους, υπολογίζεται στο 30% του μηνιαίου μισθού, όπως αυτός είναι δηλωμένος στους όρους εργοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την υποβολή της αίτησης. Το μέγιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί για περίοδο ενός μηνός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.324.

Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο, μόνο εφόσον έχει δραστηριοποιηθεί και υποβάλει την παρούσα αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συνοδευόμενη από έκθεση εγκεκριμένου λογιστή.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του ειδικού σχεδίου θα γίνει έλεγχος του πραγματικού μισθού, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο ΤΚΑ, με τον μισθό που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Πρώτη αντίδραση ξενοδόχων

Την εξαγγελία του ειδικού σχεδίου στήριξης, χαιρετίζουν οι ξενοδόχοι, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι ανέμεναν περισσότερη στήριξη.

«Είναι μια μορφή στήριξης των εργαζομένων, ο κλάδος ανέμενε κάτι περισσότερο», δήλωσε στον «Π» ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης.

«Ελπίζουμε τα πράγματα να καλυτερεύσουν, για να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς για το καλό της βιομηχανίας, των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της κυπριακής οικονομίας. Μακάρι τα πράγματα να μην ήταν όπως είναι και να μην χρειαζόταν στήριξη κανένας», τονίζει.

«Όντως η βιομηχανία ανέμενε μετά από διάφορες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς διαφορετικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τι προσφέρει η τουριστική βιομηχανία στην οικονομία και το γεγονός ότι τα έσοδα από τον τουρισμό διαχέονται σε όλη την οικονομία και οι όποιες αρνητικές επιδράσεις αγγίζουν σχεδόν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, Άκης Βαβλίτης.

«Ελπίζουμε σύντομα να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να επανέλθει σε όλο τον κόσμο η κανονικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση αναμένονται αρνητικές επιδράσεις και τους επόμενους μήνες», τονίζει.

Αυτούσιο το σχέδιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του, ημερομηνίας 26.3.2026, ενέκρινε την υλοποίηση του Ειδικου Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα (εφεξής «Ειδικό Σχέδιο»), με στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα, λόγω της αιφνίδιας μείωσης της τουριστικής δραστηριότητας που προκύπτει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα:

(α) Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα, το οποιο ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ήταν σε λειτουργία κατά το έτος 2025, δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο, εφόσον είναι δραστηριοποιημένη κατά την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026.

Νοείται ότι σε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια ή και άλλες συναφείς δραστηριότητες πέραν της διαμονής, δεν θα θεωρούνται δραστηριοποιημένες. Ως μη δραστηριοποιημένες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες, οι οποίες δεν δύνανται να θεωρηθούν ως οι συνήθεις εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των υπό αναφορά επιχειρήσεων.

(β) Επιχείρηση που εμπίπτει στο 1(α) δύναται να υποβάλει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δηλώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία ανήκει η δραστηριοποιημένη επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση ανήκει σε ένα νομικό πρόσωπο ή σε όμιλο εταιρειών ή σε φυσικό άτομο.

(γ) Επιχείρηση που εμπίπτει στο 1(α) δύναται να υποβάλει αίτηση, εάν έχει ή προβλέπεται να έχει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2026 μέχρι τις 30η Απριλίου 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ή η πληρότητα της επιχείρησης είναι μικρότερη από το 60%.

Νοείται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών αναφέρεται σε ολόκληρη την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026, ενώ η πληρότητα αφορά στην περίοδο κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται.

(δ) Δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι δραστηριοποιημένες από την 1η Απριλίου 2026 και όχι αργότερα απο τις 20 Απριλίου 2026 και θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι και την 30η Απριλίου 2026.

(ε) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος μέχρι και την 31η Μαΐου 2026, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, βάσει της περί Τερματισμού Απασχόλησης Νομοθεσίας.

(στ) Σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο, θα καταβάλλεται Ειδικό Επίδομα μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων τους για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2026 μέχρι 30 Απριλίου 2026. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 80% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(ζ) Η επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης θα επιλέγει από τον κατάλογο των ενεργών εργοδοτήσεων τους εργοδοτούμενους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Επιδόματος για την περίοδο ισχύος του παρόντος Σχεδίου.

(η) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να απασχολεί το προσωπικό στην επιχείρηση, για το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό τη διαφορά του μισθού του από το Ειδικό Επίδομα.

(θ) Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες εισφορές (για εργοδότη και εργοδοτούμενο) που αναλογούν στο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτούμενους.

(ι) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος σε επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για τα πρόσωπα, για τα οποία θα καταβληθεί.

(ια) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με την οποία:

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση.

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(ιβ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο, μόνο εφόσον έχει δραστηριοποιηθεί και υποβάλει την παρούσα αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενη από Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, στην οποια να περιλαμβάνεται η πληροφόρηση που καταγράφεται στην παράγραφο 1(γ) πιο πάνω.

Νοείται ότι η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

2. Τρόπος υπολογισμού για την παροχή του Ειδικού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

(α) Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση που εντάσσεται στο Ειδικό Σχέδιο, για εργοδοτούμενούς της σε ποσοστό μέχρι και το 80% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

(β) Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται για διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, εφόσον δεν εμπίπτουν στο εναπομείναν 20% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, για τους οποίους δεν καταβάλλεται το Ειδικό Επίδομα.

(γ) Το Ειδικό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους, υπολογίζεται στο 30% του μηνιαίου μισθού, όπως αυτός είναι δηλωμένος στους Όρους Εργοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την υποβολή της αίτησης. Το μέγιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.324.

(δ) Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση, εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έντυπο στοιχείων του Λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων, με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά μαζί με το υπόλοιπο του μισθού σε κάθε εργοδοτούμενο.

(ε) Το Ειδικό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει οποιονδήποτε επίδομα/παροχή από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Απρίλιο 2026.

3. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.

4. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού του επιδόματος που παρέχεται δυνάμει του Ειδικού Σχεδίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα.

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

5. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του Ειδικού Σχεδίου θα γίνει έλεγχος του πραγματικού μισθού για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (04/2026) με τον μισθό που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πάνω στον οποίο έχει υπολογιστεί το Ειδικό Επίδομα.