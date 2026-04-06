Ολομέλεια Βουλής: Τελευταία συνεδρίαση με αποφάσεις για εκποιήσεις και «κόκκινα» δάνεια- Όλα ανοιχτά

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, την ώρα δηλαδή της ψηφοφορίας, θα κριθεί σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η τύχη των δύο κυβερνητικών νομοσχεδίων και των 19 προτάσεων νόμου που αφορούν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις εκποιήσεις. Η τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων με την παρούσα σύνθεσή της έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 το πρωί, με το θέμα των εκποιήσεων να δεσπόζει.

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πακέτο προτάσεων νόμου για τις εκποιήσεις, με αριθμό προτάσεων να οδηγεί σε ανατροπή του υφιστάμενου πλαισίου. Αν και ο πολιτικός στόχος των προτάσεων νόμου είναι η ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών, κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα εχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που θα οδηγούν στην πράξη σε οριζόντιο πάγωμα των εκποιήσεων. Πρόκειται για την πρόταση του ΑΚΕΛ που προβλέπει αναστολή της εκποίησης αν ο δανειολήπτης προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας επαλήθευση χρέους. Το αντεπιχείρημα κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, είναι ότι το υφιστάμενο πλαίσιο, σε συνδυασμό με τα κρατικά σχέδια Εστία, Ενοίκιο Έναντι Δόσης και Οικία, παρέχει ισορροπία. Άλλωστε οι αριθμοί δείχνουν ότι το 70% των λύσεων είναι συναινετικές και οι εκποιήσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες, δεν είναι ο κανόνας.

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια, τα οποία συγκεντρώνουν υψηλές πιθανότητες να υιοθετηθούν (αναμένεται να ψηφιστούν από τον ΔΗΣΥ και τα κόμματα της συγκυβέρνησης), ενισχύουν τον ρόλο του χρηματοοικονομικού επιτρόπου στη διαδικασία αναδιάρθρωσης αναβαθμίζοντας τον υφιστάμενο μηχανισμό επιβεβαίωσης χρέους και συνδέοντάς τον με την αναδιάρθρωση του δανείου. Πρόσθετα οι αποφάσεις του χρηματοοικονομικού επιτρόπου θα είναι δεσμευτικές για διαφορές αξίας μέχρι 20.000 ευρώ.

Από την άλλη, οι προτάσεις νόμου αγγίζουν μια σειρά από επιμέρους θέματα, όπως η πρόσβαση των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εγγυητών, μέχρι και η προσωρινή αναστολή εκποιήσεων, και τον ορισμό οροφής για το ύψος στο οποίο μπορεί να φτάσει ένα δάνειο μετά τον υπολογισμό των τόκων (ως και το υπερδιπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου).

Ο συσχετισμός δυνάμεων εντός της Βουλής δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται να συγκλίνουν, χωρίς όμως να υπάρχει πλήρης ταύτιση σε όλα τα επιμέρους ζητήματα.

To Σάββατο συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ για να αξιολογήσει τη στάση της και αποφάσισε να μην στηρίξει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην πρόταση της ΔΗΠΑ για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2026, η οποία ανάλογα με την πορεία της συνεδρίασης θα μπορούσε να εγκριθεί, έστω και τροποποιημένη.

Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα έχουν αποφύγει να σηκώσουν τους τόνους για τις επιπτώσεις μιας ανατροπής του υφιστάμενου πλαισίου αλλά η επόμενη ημέρα -σε μια τέτοια εξέλιξη- δεν θα είναι ανώδυνη.