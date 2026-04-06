Κατασκευαστική βιομηχανία: Ομάδα έργου για την επίλυση προβλημάτων

Σε τροχιά στενότερου συντονισμού με την κυβέρνηση εισέρχεται η κατασκευαστική βιομηχανία, μετά από ευρεία συνάντηση εργασίας που οργάνωσε πρόσφατα στην Πάφο η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), παρουσία του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τον κλάδο. Τα προβλήματα είναι τόσο θεσμικά, που σχετίζονται κυρίως με την αργή διαδικασία των αδειοτήσεων ιδιωτικών έργων και την ανάθεση και την παρακολούθηση έργων του Δημοσίου αλλά και λειτουργικά με κύριο το έλλειμμα σε εργατικό δυναμικό. Λείπουν χέρια γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης τονίστηκε και η σημασία της προώθησης των τυποποιημένων συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ (Μεικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων), τα οποία μπορούν να λύσουν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση έργων του ιδιωτικού τομέα. Κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 8.000 άδειες οικοδομής και συνάπτονται 1.200 συμβόλαια μέσω της ΜΕΔΣΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τομέα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε εξωγενείς πιέσεις και να διατηρεί τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη.

Η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη δημιουργίας μιας μόνιμης ομάδας εργασίας, μιας «task force», η οποία θα διασφαλίζει συνεχή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της Πολιτείας, με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων. Η ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, θα συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, με στόχο την καταγραφή θέσεων και εισηγήσεων που θα υποβάλλονται προς την Πολιτεία.

«Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά», τόνισε ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ θέτοντας το περίγραμμα της πρωτοβουλίας. Στην ατζέντα της «task force» είναι και η ενδυνάμωση των ίδιων των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.

Ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν 150.000 τ.μ. γραφείων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου.

«Θέλουμε φορείς από την Κύπρο να μπορούν να αναλάβουν τα έργα που τρέχει το κράτος. Είμαστε εδώ για να ρυθμίσουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά», είπε ο υπουργός Μεταφορών και Έργων.

Στο κομμάτι που αφορά τα έργα του Δημοσίου το σύνολο των συμμετεχόντων τόνισε ότι ο υφιστάμενος τρόπος εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων είναι προβληματικός.

Η σύσταση της «task force» εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Ο κλάδος παράγει το 15% του ΑΕΠ, απασχολεί 47.000 εργαζομένους και έναν μεγάλο αριθμό επιστημόνων.

«Πίσω από αυτή τη δραστηριότητα βρίσκεται ένα ισχυρό τεχνικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ποιότητα των έργων», είπε ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος αποτελεί κινητήριο δύναμη για πολλούς άλλους τομείς. Όλοι μαζί είμαστε ο κλάδος, τόνισε ο κ. Γαβριήλ.

Η πρωτοβουλία της ΟΣΕΟΚ έχει στόχο να απαντήσει στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σε μια περίοδο όπου η κατασκευαστική δραστηριότητα παραμένει κρίσιμη για την πραγματική οικονομία της Κύπρου.

Στην ευρεία σύσκεψη συμμετείχαν οι πρόεδροι των βασικών φορέων του κλάδου, μεταξύ των οποίων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών και της Μεικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδέσμων, καθώς και οι επαρχιακοί σύνδεσμοι της ΟΣΕΟΚ.

Από πλευράς κυβέρνησης, ο κ. Βαφεάδης υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τους φορείς της αγοράς, αναγνωρίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της κατασκευαστικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προτεραιότητα.