Μήνυμα ΥΠΟΙΚ για δημοσιονομική πειθαρχία εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

Είναι ώρα για δημοσιονομική πειθαρχία και όχι λαϊκισμούς, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής», σημειώνοντας ότι η οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης, γεγονός που φαίνεται από τις θετικές αξιολογήσεις και από την άμεση ανταπόκριση στις διάφορες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην οικονομία, στο κόστος ενέργειας και στον τουρισμό, σε περίπτωση που οι συγκρούσεις συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Θα πρέπει να συνεχιστεί η υπεύθυνη και αυστηρή οικονομική πολιτική. Είναι ώρα για δημοσιονομική πειθαρχία και όχι για λαϊκισμούς», είπε, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να παραβιάσουμε τις δυνατότητες της οικονομίας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης ή να υπάρξει στασιμοπληθωρισμός, ειδικά αν συνεχιστεί ο πόλεμος.

Ερωτηθείς αν αρκούν τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, είπε ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, σημείωσε, δεν τίθεται θέμα επιπρόσθετων μέτρων, πριν ακόμα δούμε αυτά που ανακοινώθηκαν να εφαρμόζονται. Ερωτηθείς για την πιθανότητα επιβολής πλαφόν στα καύσιμα, εξέφρασε την άποψη ότι τα πλαφόν γενικά δεν είναι αποτελεσματικά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να κλείσουν πρατήρια με ένα πλαφόν στις τιμές, ενώ με ένα πλαφόν στα κέρδη ενδέχεται να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές για να παραμένουν σταθερά τα κέρδη.

Ερωτηθείς για τυχόν πρόκληση ζημιάς στον τουρισμό, εκτίμησε ότι δεν έχει γίνει από τώρα μεγάλη ζημιά, αλλά υπάρχουν ανησυχίες, καθώς παρατηρούνται κάποιες μειώσεις στις κρατήσεις. «Υπάρχει χρόνος να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος», είπε, σημειώνοντας ότι η σύγκριση δεν πρέπει να γίνεται με την περσινή χρονιά γιατί ήταν χρονιά-ρεκόρ, αλλά με καθορισμένο σημείο αναφοράς για να έχουμε πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις.

Πάντως, είπε, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο δημοσιονομικό κόστος αυτή τη στιγμή δεν προκαλεί ανησυχία. «Το μήνυμα είναι ότι η Κύπρος αποτελεί ασφαλή προορισμό και διαθέτει μια οικονομία με τα καλύτερα χαρακτηριστικά συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης», σημείωσε, αναφέροντας ότι ήδη παρουσιάζονται σημάδια σταδιακής ανάκαμψης, όπως η αύξηση των πτήσεων προς την Κύπρο.

Εξάλλου, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται σχέδιο εσωτερικού τουρισμού για την περίοδο που διανύουμε τώρα και αν οι παράγοντες του τουρισμού θεωρήσουν ότι τους εξυπηρετεί «είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε».

GSI

Απαντώντας σε ερώτηση για την αναγκαιότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, εν μέσω αυξημένων τιμών ενέργειας, ο Υπουργός είπε ότι η εξέλιξη για το έργο έχει προσδιοριστεί με την αναγνώριση από όλους στο πιο ψηλό επίπεδο ότι χρειάζεται επικαιροποίηση της μελέτης, επειδή υπάρχουν θέματα στην οικονομική και τεχνική πτυχή. Σημείωσε ότι από τα 27 κράτη μέλη τα 25 είναι συνδεδεμένα, «όμως το κόστος της ενέργειας αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, με σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Η κρίση αφθώδους ως ευκαιρία

Ερωτηθείς για την επίπτωση του αφθώδους πυρετού στην οικονομία, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι «διαπιστώνουμε ότι ο κτηνοτροφικός τομέας δεν ήταν δομημένος σε σωστές βάσεις. Αυτή η κρίση πρέπει να λειτουργήσει ως ευκαιρία για να τεθεί σε νέες βάσεις». Σημείωσε ότι η οικονομία δεν έχει επηρεαστεί, πέραν από το κόστος για τις αποζημιώσεις, για τις οποίες το πρώτο πακέτο φτάνει τα €28 εκ., ενώ σημείωσε ότι ζητήθηκε και η συμβολή της ΕΕ και το θέμα είναι υπό εξέλιξη.

Ανάγκη για αλλαγή διαχείρισης ΤΚΑ

Ερωτηθείς για τη διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κεραυνός είπε ότι κανένας Υπουργός Οικονομικών δεν θέλει να δανείζεται από το ΤΚΑ όταν μπορεί να γίνεται δανεισμός για τις ανάγκες του κράτους με πιο χαμηλό επιτόκιο. Σημείωσε ότι μέχρι σήμερα υπεύθυνος διαχειριστής είναι ο Υπουργός Οικονομικών. «Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και πρέπει να καθοριστεί ένας ανεξάρτητος φορέας για τη διαχείριση με μοναδικό κριτήριο την ασφάλεια των συντάξεων και ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεών του», είπε.

Μηνύματα σε κόμματα

Στέλνοντας μήνυμα προς κόμματα και υποψήφιους εν όψει Βουλευτικών Εκλογών, ο Υπουργός είπε ότι «όποτε έχουμε παρασυρθεί από λαϊκισμούς και παραφουσκωμένες εξαγγελίες και αιτήματα, μπήκαμε σε επικίνδυνα μονοπάτια και θέσαμε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της οικονομίας και κατ’ επέκταση της σταθερότητα της χώρας» και κάλεσε να επικρατήσουν η σύνεση, η σοβαρότητα και ο ορθολογισμός.

Εκποιήσεις

Εξάλλου, είπε, όσον αφορά τις εκποιήσεις, από τα στοιχεία που έχει ενώπιον του, δεν βλέπει μαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. «Παρεμβαίνουμε καθημερινά ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος και μια συνεννόηση κυρίως με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων». Σημείωσε ότι είναι έτοιμος να δει θετικά προτάσεις κομμάτων για το θέμα, νοουμένου ότι δεν έχουν στοιχεία αντισυνταγματικότητας και δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να περάσουν τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης, τα οποία σε κάποιο βαθμό υιοθετούν και κάποιες προτάσεις κομμάτων.

Αναφορικά με το δικαίωμα προσφυγής των δανειοληπτών στο δικαστήριο για αναστολή εκποίησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, είπε ότι από τις 1.600 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί, μόνο οι 7 δικαιώνουν τον οφειλέτη. «Με το να επικεντρωθούμε στο ότι η διέξοδος είναι μόνο η καταφυγή στο δικαστήριο και η αναστολή της εκποίησης μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο, που θα γίνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει τους οφειλέτες», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ