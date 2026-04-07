Οικονομία

Κατασκευές: Αύξηση 20% στις άδειες οικοδομής το 2025 και 41% στο εμβαδόν έργων

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, εκδόθηκαν 8.159 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.827 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 19,5%

Διψήφια αύξηση παρουσίασε το 2025 ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, εκδόθηκαν 8.159 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.827 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 19,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 37,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 41,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 42,7%.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στις 819. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €415,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 328,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.770 οικιστικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

 

