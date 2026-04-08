ΣΕΛΚ: 65 χρόνια προσφοράς και συμβολής στην κυπριακή οικονομία

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) γιορτάζει τη συμπλήρωση 65 χρόνων συνεχούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στο λογιστικό επάγγελμα και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η επέτειος αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή του Συνδέσμου στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.

Συμβολικοί εορτασμοί και μήνυμα συνέχειας

Σε συμβολική εκδήλωση για τα 65χρονα, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, μαζί με τον νέο Γενικό Διευθυντή, κ. Ανδρέα Παπαδάτο, έσβησαν τα κεράκια της επετειακής τούρτας, σηματοδοτώντας τη συνέχεια μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, εξέλιξη και ισχυρή δέσμευση προς το επάγγελμα και την κοινωνία.

Μαζί με την ομάδα του ΣΕΛΚ, η στιγμή αυτή ανέδειξε τη συλλογική πορεία, τη σταθερότητα και τη διαρκή εξέλιξη του οργανισμού όλα αυτά τα χρόνια. Στο πλαίσιο των εορτασμών, φωταγωγήθηκε και το κτήριο του Συνδέσμου, τιμώντας συμβολικά την 65χρονη διαδρομή του.

Δήλωση Προέδρου ΣΕΛΚ

Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ανέφερε:

«Η συμπλήρωση εξήντα πέντε χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΛΚ αποτελεί ένα ορόσημο με ιδιαίτερη θεσμική και ιστορική σημασία. Η πορεία αυτή αντανακλά τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη διαχρονική συνεισφορά του επαγγέλματος στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Με οδηγό τη γνώση, την επαγγελματική ακεραιότητα και τη συλλογική προσπάθεια, συνεχίζουμε με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, ενισχύοντας τον ρόλο του επαγγέλματος και συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Διαχρονική συμβολή στην οικονομική εξέλιξη

Ο ΣΕΛΚ, από το 1961 μέχρι σήμερα, υπήρξε παρών σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της οικονομικής εξέλιξης της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στην ανασυγκρότηση της οικονομίας όσο και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επετειακές δράσεις και εξωστρέφεια

Στο πλαίσιο των 65χρονων, ο Σύνδεσμος προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσφορά προς την κοινωνία.

Μεταξύ αυτών, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, ανοιχτή στο κοινό.

Εκδήλωση Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στο Youth Makerspace, στο Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα, με ελεύθερη είσοδο, και απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές καθώς και στο ευρύ κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της οικονομίας, όπως:

Προσωπικά και οικογενειακά οικονομικά

Αποταμίευση, δάνεια και επενδύσεις

Budgeting και διαχείριση χρημάτων

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων (real-life simulations), καθώς και γνωριμία με το επάγγελμα του λογιστή.

Επόμενοι σταθμοί των εορτασμών

Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων, ο ΣΕΛΚ θα πραγματοποιήσει τη Γενική του Συνέλευση στις 18 Ιουνίου, συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία και δραστηριότητά του.

Δέσμευση για το μέλλον

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, ο ΣΕΛΚ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει με υπευθυνότητα και στρατηγική προοπτική, ενισχύοντας τη θέση του επαγγέλματος και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.