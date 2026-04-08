Οικονομία

Στα €594,3 εκατ. το πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία, ετήσια μείωση €69 εκατ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €92,5 εκατ. και τα έσοδα κατά €23,4 εκατ.

Ετήσια μείωση €69 εκατ. παρουσιάζει το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €594,3 εκατ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €663,4 εκ. (1,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Αύξηση 4,6% στις δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά €92,5 εκατ. (+4,6%) και ανήλθαν στα €2,1 δισ. σε σύγκριση με €2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €1,6 εκατ. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €7,5 εκατ. (+1,2%) και ανήλθαν στα €644,2 εκατ. σε σύγκριση με €636,7 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά  €45,5 εκατ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €898,5 εκατ. σε σύγκριση με €853,0 εκατ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €52,1 εκ. (+38,5%).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €11,0 εκατ. (-8,4%) Επιπλέον, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €0,1 εκατ. και οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,1 εκατ.

Στο 0,9% η αύξηση εσόδων

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά €23,4 εκατ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €2,7 δισ.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €32,7 εκατ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €842,6 εκατ. σε σύγκριση με €809,9 εκατ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €17,6 εκατ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €835,1 εκατ. σε σύγκριση με €817,5 εκτ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €12,8 εκατ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €802,7 εκατ. σε σύγκριση με €815,5 εκατ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €21,7 εκατ. (+3,9%) και ανήλθαν στα          €580,7 εκατ. σε σύγκριση με €559,0 εκατ. το 2025.

Επιπλέον, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €2,6 εκατ. (-19,5%)

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €12,2 εκατ.  Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €0,7 εκ.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

 

