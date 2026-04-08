Κέρδη κατέγραψε την Μεγάλη Τετάρτη το ΧΑΚ

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε την Μεγάλη Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 280,29 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 5,67%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 164,54 μονάδες με κέρδη 4,08%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στο €1.123.590,36.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες, κατέγραψαν άνοδο. Η Κύρια Αγορά κατά 6,38%, η Εναλλακτική κατά 2,77%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 1,42% και τα Ξενοδοχεία σημείωσαν άνοδο κατά 4,04%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €915.483 (τιμή €9,08 – άνοδος 5,70%), της Δήμητρα Επενδυτική με €54.121 (τιμή κλεισίματος €1,38 – άνοδος 1,47%), της Atlantic Insurance με €50.295 (τιμή κλεισίματος €2,42 - πτώση 0,82%) της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €25.614 (τιμή κλεισίματος €4,50 – άνοδος 2,27%), και της Logicom με €15,233 (τιμή €2,92 – άνοδος 9,77%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 543.

Πηγή: ΚΥΠΕ

