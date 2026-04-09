ΚΕΒΕ: Ο τουρισμός σε κρίσιμο σημείο, ζητά άμεση κρατική παρέμβαση

Η Επιτροπή Τουρισμού του ΚΕΒΕ συνεδρίασε εκ νέου, αξιολογώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις επιπτώσεις τους στην κυπριακή οικονομία και τον τουριστικό τομέα.

Παρά την πρόσφατη προσωρινή κατάπαυση του πυρός, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει την εμπιστοσύνη των αγορών και τις τουριστικές ροές προς την Κύπρο.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η μη άμεση λήψη μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει αναπόφευκτα σε αλυσιδωτές επιπτώσεις, περιορισμό δραστηριοτήτων, απώλειες εισοδήματος και θέσεων εργασίας, με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Όπως τονίζεται, η εικόνα που καταγράφεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι και ο μήνας Μάιος οδεύει προς απώλεια, στερώντας από την αγορά ένα κρίσιμο χρονικό σημείο ανάκαμψης. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, τονίζει. Η μείωση της τουριστικής δραστηριότητας δεν αποτελεί μεμονωμένο ή παροδικό φαινόμενο· αντιθέτως, επηρεάζει αλυσιδωτά το σύνολο του τουριστικού οικοσυστήματος και της ευρύτερης αγοράς, προσθέτει.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, οι επιπτώσεις καταγράφονται σε όλους τους βασικούς και υποστηρικτικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αερομεταφορές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και οι χερσαίες μεταφορές. Παράλληλα, σημαντικές πιέσεις δέχονται οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι ξενοδοχειακές μονάδες, η εστίαση και ο ευρύτερος τομέας HORECA. Επηρεάζονται επίσης ο συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός (MICE), τα τουριστικά γραφεία υποδοχής (DMCs), το εμπόριο, καθώς και οι υποστηρικτικοί κλάδοι — όπως οι υπηρεσίες καθαρισμού, προμηθειών, logistics και τεχνικής υποστήριξης — που στηρίζουν άμεσα τη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά κρίνονται τα δεδομένα που καταγράφονται, με μειωμένη πληρότητα, αυξημένο λειτουργικό κόστος, συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και έντονες χρηματοοικονομικές πιέσεις, σε συνδυασμό με αυξημένα – σε αρκετές περιπτώσεις απαγορευτικά – ασφάλιστρα λόγω υψηλού αντιλαμβανόμενου κινδύνου.

Τα ευρήματα σχετικών μελετών επιστημονικά τεκμηριωμένων επιβεβαιώνουν τις σημαντικές απώλειες που ήδη καταγράφονται στον κλάδο και προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση, με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει ουσιαστικά τον θεσμικό και πολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδίως ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, προχωρώντας σε συντονισμένες ενέργειες ενίσχυσης και διαχείρισης της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Συγκεκριμένα, εισηγείται την άμεση αποστολή επίσημων επιστολών από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τις Πρεσβείες ξένων χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο, καθώς και προς διεθνή μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, με σαφή και ενιαία μηνύματα ασφάλειας, σταθερότητας και κανονικότητας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διασφάλιση της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου, όπως το Συνέδριο Υπουργών Εξωτερικών που προγραμματίζεται για τις αρχές Μαΐου, είναι καίριας σημασίας, καθώς τυχόν ακυρώσεις θα εξέπεμπαν εκ νέου αρνητικά μηνύματα και θα ενίσχυαν την εικόνα ανησυχίας για τη χώρα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η ανάγκη για αποτελεσματική και ενιαία διαχείριση του ζητήματος των ταξιδιωτικών οδηγιών, μέσω συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση της εικόνας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής και γραμμής επικοινωνίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε στενό συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για τη συνεπή, έγκυρη και αξιόπιστη αντιμετώπιση των ερωτημάτων και ανησυχιών που εκφράζονται από επισκέπτες και αγορές του εξωτερικού.

Σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής και διαχείρισης της κρίσης, η Επιτροπή θεωρεί επιτακτική την ανάγκη το Υφυπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει άμεσα σε συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και τους άμεσα συνδεδεμένους κλάδους. Η άμεση επαφή, η αλληλοενημέρωση και ο ουσιαστικός συντονισμός κρίνονται απαραίτητα, ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εισηγείται την έκδοση στοχευμένων μέτρων οικονομικής στήριξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιμέρους κλάδων, καθώς και την παροχή επικοινωνιακής και προωθητικής στήριξης προς τις αεροπορικές εταιρείες, με στόχο τη διασφάλιση και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να τεθεί σε άμεση υλοποίηση το «Tourism Revival Plan of Action» από το Υφυπουργείο Τουρισμού, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς και να εξεταστεί σοβαρά η παράταση της τουριστικής περιόδου, ως μέτρο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τομέα και μερικής αντιστάθμισης των απωλειών.

Η Επιτροπή Τουρισμού του ΚΕΒΕ καλεί τον Υφυπουργό Τουρισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία σε άμεση επαφή και επικοινωνία με την Επιτροπή, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά και τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης.