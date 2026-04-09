Τράβηξαν χειρόφρενο οι πωλήσεις σαλούν, στο 6% η αύξηση Μαρτίου

Αισθητή επιβράδυνση παρουσίασε τον Μάρτιο η αύξηση στις πωλήσεις σαλούν οχημάτων, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Μεγάλη Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 5,9% φθάνοντας στις 3.710 από 3.504 τον Μάρτιο 2025. Τον Φεβρουάριο, η αύξηση είχε ανέλθει στο 23,8%.

Οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.817, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με 4.422 τον Μάρτιο 2025.

Όσον αφορά το τρίμηνο του 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 10,9% και έφτασαν τις 10.627, σε σύγκριση με 9.585 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.615 ή 34,0% ήταν καινούρια και 7.012 ή 66,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 στο 36,0% (από 43,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,8% το 2026), ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων παρέμεινε στα ίδιο επίπεδο (στα 4,9%). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των υβριδικών (από 42,9% σε 50,3%). Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση από 1.027 στα 822.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 12,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 και έφτασε τις 13.837, σε σύγκριση με 12.256 κατά την ίδια περίοδο του 2025.