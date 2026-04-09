H Κύπρος κατέγραψε έλλειμμα €817 εκατ. στις τρέχουσες συναλλαγές

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Κύπρος κατέγραψε αρνητικό υπόλοιπο τρεχουσών συναλλαγών ύψους 817,200,000 ευρώ (15.326,8 εκατ. ευρώ πίστωση και χρέωση 16.144,0 εκατ. ευρώ), μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (1,416,600,000 ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Παράλληλα, στον τομέα υπηρεσιών, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η Κύπρος κατέγραψε πλεόνασμα 2,5 δισ. Ευρώ.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εποχικά προσαρμοσμένος λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών, κατέγραψε πλεόνασμα 86,7 δισ. ευρώ (+1,8% του ΑΕΠ), έναντι 65,4 δισ. ευρώ (+1,4% του ΑΕΠ) στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και 98,2 δισ. ευρώ (+2,1% του ΑΕΠ) στο τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Η Eurostat αναφέρει ότι το πλεόνασμα στον λογαριασμό αγαθών μειώθηκε στα 89,1 δισ. ευρώ από 95,3 δισ. ευρώ, ενώ ο λογαριασμός υπηρεσιών αυξήθηκε σημαντικά στα 44,2 δισ. ευρώ από 20,5 δισ. ευρώ. Τα ελλείμματα στον λογαριασμό πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκαν αντίστοιχα στα -18,0 δισ. ευρώ και -28,6 δισ. ευρώ. Ο κεφαλαιακός λογαριασμός παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος στα -5,9 δισ. ευρώ από -0,6 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, η ΕΕ κατέγραψε πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο (+63,3 δισ. ευρώ), την Ελβετία (+22,9 δισ. ευρώ), τα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα (+21,0 δισ. ευρώ), τον Καναδά (+11,3 δισ. ευρώ), τη Βραζιλία (+11,2 δισ. ευρώ), το Χονγκ Κονγκ (+8,1 δισ. ευρώ), την Ιαπωνία (+7,6 δισ. ευρώ), τη Ρωσία (+3,1 δισ. ευρώ) και την Ινδία (+0,6 δισ. ευρώ). Έλλειμμα καταγράφηκε με την Κίνα (-54,2 δισ. ευρώ) και τις ΗΠΑ (-14,6 δισ. ευρώ).

Όπως αναφέρεται, ο χρηματοοικονομικός λογαριασμός της ΕΕ παρουσίασε αύξηση των άμεσων επενδύσεων ενεργητικού κατά 85,2 δισ. ευρώ και υποχρεώσεων από άμεσες επενδύσεις κατά 32,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η ΕΕ να είναι καθαρός άμεσος επενδυτής προς τον υπόλοιπο κόσμο με καθαρές εκροές 52,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν καθαρή εισροή 173,5 δισ. ευρώ και άλλες επενδύσεις καθαρή εισροή 6,1 δισ. ευρώ.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, δεκαεπτά κατέγραψαν πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, εννέα ελλείμματα και ένα κράτος μέλος είχε ισορροπημένο λογαριασμό (Λουξεμβούργο). Τα υψηλότερα πλεονάσματα παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+51,3 δισ. ευρώ), στην Ολλανδία (+34,5 δισ. ευρώ) και στη Γαλλία (+21,8 δισ. ευρώ), ενώ τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-8,3 δισ. ευρώ), στην Ελλάδα (-7,0 δισ. ευρώ), στο Βέλγιο (-3,9 δισ. ευρώ) και στη Βουλγαρία (-3,8 δισ. ευρώ).

Πηγή: ΚΥΠΕ