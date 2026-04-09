Πτώση στο ΧΑΚ τη Μ. Πέμπτη, η εβδομάδα έκλεισε με άνοδο

Με πτώση έκλεισε τη Μεγάλη Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,87% και διαμορφώθηκε στις 275,06 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 163,12 μονάδες με πτώση 0,86%. Η εβδομάδα έκλεισε με άνοδο 5,24%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 151.837,36 ευρώ. Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με ζημιές 2,34%, όπως και οι Επενδυτικές με 0,68%, ενώ η Εναλλακτική είχε άνοδο 0,08%. Τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 91.979,19 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8,850 ευρώ - πτώση 2,53%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 31.859,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,370 ευρώ - πτώση 0,72%), της Atlantic Insurance, με όγκο 20.120,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,440 ευρώ - άνοδος 0,83%), της Eurobank, με όγκο 4.760,25 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,769 ευρώ - πτώση 4,07%) και της ΚΕΟ, με όγκο 1.332,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,380 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 75.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, λόγω των αργιών του Πάσχα των Ορθόδοξων Χριστιανών, το ΧΑΚ θα παραμείνει κλειστό. Συνεπώς, δεν θα πραγματοποιηθούν χρηματιστηριακές συναντήσεις και εκκαθάριση/διακανονισμός των συναλλαγών κατά τις μέρες αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ