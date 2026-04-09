Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Συμφωνία για πώληση 100 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην Αίγυπτο από το κοίτασμα Αφροδίτη υπέγραψε η NewMed Energy, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NewMed Energy, Γιόσι Άμπου, δήλωσε ότι "σήμερα σηματοδοτούμε ένα ακόμη στάδιο στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη. Η έγκριση του Μνημονίου για την εξαγωγή όλου του φυσικού αερίου από το κοιτάσμα Αφροδίτη αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στο δρόμο για την έγκριση μιας Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) και την έναρξη της παραγωγής".

Η NewMed Energy υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης για την πώληση 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (BCM) φυσικού αερίου στην Αίγυπτο από το κυπριακό κοίτασμα Αφροδίτη, γράφει η ισραηλινή ιστοσελίδα Globes. 

Οπως σημειώνει, η NewMed ανακοίνωσε ότι "η συμφωνία ισχύει για 15 χρόνια ή μέχρι το τέλος της εμπορικής παραγωγής από το κοίτασμα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός για το κοίτασμα θα έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη συμφωνία για άλλα 5 χρόνια".

"Αυτή η συμφωνία αποτελεί απόδειξη ότι το φυσικό αέριο είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην περιφερειακή συνεργασία και έχει τη δύναμη να ενισχύσει τη θέση του Ισραήλ. Πιστεύω ότι θα ενισχύσει περαιτέρω το δρόμο για περαιτέρω διεθνείς συμφωνίες," πρόσθεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα, το Αφροδίτη διαθέτει περίπου 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ελαφρώς περισσότερα από τα κοιτάσματα «Καρίς» και «Τανίν», αλλά λιγότερο από τα κοιτάσματα «Ταμάρ» και «Λεβιάθαν». Η NewMed κατέχει το 30% του κοιτάσματος, ενώ η Chevron και η Shell κατέχουν από 35% η καθεμία.

Εξάλλου, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε πως η Αίγυπτος συμφώνησε να αγοράσει ολόκληρη την παραγωγή του κοιτάσματος φυσικού αερίου Αφροδίτη  όταν το κοίτασμα ξεκινήσει να λειτουργεί σε περίπου έξι χρόνια, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη προσφορά για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

