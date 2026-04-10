Πωλήθηκαν 1761 ακίνητα τον Μάρτιο- Η εικόνα ανά επαρχία

Επιτάχυνση παρουσίασε τον Μάρτιο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην αγγίζει προς το παρόν τον κλάδο.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 18% φθάνοντας στα 1761 τεμάχια από 1491 τον Μάρτιο του 2025. Τον Φεβρουάριο η ετήσια αύξηση ήταν 12%.

Οι πωλήσεις σε σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 732 τον Μάρτιο του 2026 από 607 τον Μάρτιο του 2025, αποτελώντας το 41,6% των συνολικών πωλήσεων έναντι 40,7% πέρσι.

Η εικόνα στις πόλεις

Τον Μάρτιο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου φθάνοντας το 59% από 21% τον Φεβρουάριο και στη Λευκωσία η οποία ανήλθε στο 30% από μόλις 5% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι πωλήσεις ακινήτων τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν σε 100 από 63 πέρσι και στη Λευκωσία σε 442 από 341.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 16% φθάνοντας στα 365 τεμάχια από 316 τον Μάρτιο του 2025. Τον Φεβρουάριο η αύξηση ήταν 2%.

Στην Πάφο οι πωλήσεις ακινήτων μειώθηκαν κατά 4% έναντι ετήσιας αύξησης 14% τον Φεβρουάριο.

Το τρίμηνο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια είναι 14%, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (36%) και την Λεμεσό (16%).

Οι συνολικές πωλήσεις την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2026 είναι 4709 από 4137 το τρίμηνο του 2025. Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) είναι 2044 φέτος από 1671 πέρσι.