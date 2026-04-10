Κομισιόν: Κάτω από μέσο όρο ΕΕ η Κύπρος στις τιμές καυσίμων

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατατάσσεται η Κύπρος στις τιμές πετρελαίου κίνησης όσο και αμόλυβδης 95 οκτανίων, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Weekly Oil Bulletin, 06/04/2026) τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες. Σημειώνεται ότι η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης 95 στην Ε.Ε εντοπίζεται στην Ελβετία (2362,82 €/1000 λίτρα), τη Δανία (2322,78 €/1000 λίτρα) τη Γερμανία (2241,00 €/1000 λίτρα), Ελλάδα (2073,00 €/1000 λίτρα), Γαλλία (2031,62 €/1000 λίτρα). Η Κύπρος βρίσκεται στην 25η θέση με 1,513 ευρώ/λίτρο.

Στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης, οι ψηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Ολλανδία (2584,74 €/1000 λίτρα), Δανία (2559,12 €/1000 λίτρα), Γερμανία (2434,00 €/1000 λίτρα), Βέλγιο (2309,67 €/1000 λίτρα), Φινλανδία (2257,95 €/1000 λίτρα) ενώ η Κύπρος είναι στην 21η θέση με τη μέση τιμή να κυμαίνεται στα 1844,00 €/1000 λίτρα.

Σε σχέση με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την Κύπρο για τα στοιχεία τιμών καυσίμων που δημοσιεύονται στο Weekly Oil Bulletin σημειώνεται ότι αυτά βασίζονται σε εβδομαδιαία συλλογή δεδομένων (κάθε Δευτέρα, με αναφορά έως την Τρίτη στις 10:00 π.μ.) από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Οι τιμές προκύπτουν από σταθμισμένο μέσο όρο, ο οποίος υπολογίζεται βάσει στοιχείων από 25 επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων, τα οποία έχουν καθοριστεί με σχετικό διάταγμα και αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% της συνολικής κατανάλωσης.

Όπως αναφέρεται στον σχετικό σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία περιλαμβάνει δύο στάδια: αρχικά υπολογίζεται η μέση τιμή ανά εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις κάθε πρατηρίου, και στη συνέχεια οι τιμές αυτές σταθμίζονται με βάση το μερίδιο πωλήσεων κάθε εταιρείας στο σύνολο της αγοράς ανά καύσιμο.

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται στις ακριβές χώρες της ΕΕ σε επίπεδο τιμών καυσίμων, συνεχίζουν να καταγράφονται αυξήσεις στις λιανικές τιμές πώλησης, όπως προκύπτει από τη σύγκριση τιμών των Δελτίων επισκόπησης τιμών καυσίμων της Υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Δελτίο ημερομηνίας 9 Απριλίου, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων με φόρους ήταν €1.513 για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και €1.844 για το πετρέλαιο κίνησης. Συγκριτικά με τις μέσες τιμές που είχαν καταγραφεί στο Δελτίο στις 12 Μαρτίου η τιμή για την αμόλυβδη είναι αυξημένη κατά 16 σεντ και κατά 38 σεντ το πετρέλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι οι σημερινές τιμές διαμορφώνονται και με την εφαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

Οι τιμές μέχρι τις 11:30 το πρωί της Μ. Παρασκευής διαμορφώνονταν σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων στα €1,520 /λίτρο, με ακριβότερη €1,599/λίτρο και φθηνότερη €1,444 /λίτρο, παγκύπρια. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν €1,844 /λίτρο με φθηνότερη €1,747 και ακριβότερη €1,899 / λίτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ