Έκθεση για εικονικές δοκιμές» (dry runs) σχεδίων ανάκαμψης των τραπεζών

Οι εικονικές δοκιμές αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των σχεδίων ανάκαμψης και την ενίσχυση της ετοιμότητας των ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση κρίσεων

Έκθεση σχετικά με τις «εικονικές δοκιμές» (dry runs) των σχεδίων ανάκαμψης των τραπεζών, δημοσίευσε την Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχιζόμενης ανάγκης για επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανθεκτικότητα σε απρόβλεπτα γεγονότα ακραίων καταστάσεων, η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι εικονικές δοκιμές (dry runs) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των σχεδίων ανάκαμψης και την ενίσχυση της ετοιμότητας των ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Όπως αναφέρεται, τα περισσότερα ιδρύματα αναγνωρίζουν την αξία των δοκιμαστικών ελέγχων και χρησιμοποιούν τα διδάγματα που έχουν αντληθεί για να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις σχεδιασμού ανάκαμψης. Ωστόσο, επισημαίνεται, οι προσεγγίσεις και τα επίπεδα ωριμότητας ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ιδρυμάτων.

Όταν χρησιμοποιούνται ουσιαστικά, σημειώνει η έκθεση, οι «εικονικές δοκιμές» βελτιώνουν την ικανότητα των ιδρυμάτων να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις ακραίων καταστάσεων έγκαιρα και αξιόπιστα.

Όπου οι έλεγχοι διεξάγονται κυρίως για την εκπλήρωση των εποπτικών προσδοκιών, τείνουν να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί, μοιάζοντας με ασκήσεις συμμόρφωσης με περιορισμένες γνώσεις και ενέργειες παρακολούθησης.

Η EBA υπογραμμίζει τη σημασία για τα ιδρύματα να διατηρούν τακτικές, υψηλής ποιότητας δοκιμές βασικών στοιχείων των σχεδίων ανάκαμψης και να συνεχίζουν να βελτιώνουν τις πρακτικές δοκιμαστικής λειτουργίας τους.

